Mercedes-Benz zaznamenal v 3. štvrťroku pokles predaja o 12 %
Za deväť mesiacov tohto roka predaj oslabil o 9 % na približne 1,6 milióna vozidiel po tom, ako v celom minulom roku klesol o 4 % na necelých 2,4 milióna.
Autor TASR
Stuttgart 7. októbra (TASR) – Nemecký výrobca luxusných automobilov Mercedes-Benz zaznamenal v treťom štvrťroku pokles predaja. Spoločnosť za tri mesiace do konca septembra odovzdala zákazníkom 525.300 osobných vozidiel a dodávok, čo je o 12 % menej ako v rovnakom období minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Za deväť mesiacov tohto roka predaj oslabil o 9 % na približne 1,6 milióna vozidiel po tom, ako v celom minulom roku klesol o 4 % na necelých 2,4 milióna. Divízia osobných automobilov zaznamenala pokles o 12 %, pričom v treťom štvrťroku sa ich predalo 441.500. V Číne dodávky oslabili o približne 27 % na 125.100 vozidiel. Predaj klesol aj v USA, a to o 17 %.
V segmente čisto elektrických vozidiel bola situácia priaznivejšia. Mercedes-Benz ich v treťom štvrťroku dodal 42.600, čo zhruba zodpovedá počtu za rovnaké obdobie minulého roka. Bilancia za deväť mesiacov roka síce zostáva záporná, v období od júla do septembra sa však predaj elektromobilov v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zvýšil o viac ako pätinu.
