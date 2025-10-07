Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mercedes-Benz zaznamenal v 3. štvrťroku pokles predaja o 12 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Za deväť mesiacov tohto roka predaj oslabil o 9 % na približne 1,6 milióna vozidiel po tom, ako v celom minulom roku klesol o 4 % na necelých 2,4 milióna.

Stuttgart 7. októbra (TASR) – Nemecký výrobca luxusných automobilov Mercedes-Benz zaznamenal v treťom štvrťroku pokles predaja. Spoločnosť za tri mesiace do konca septembra odovzdala zákazníkom 525.300 osobných vozidiel a dodávok, čo je o 12 % menej ako v rovnakom období minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Za deväť mesiacov tohto roka predaj oslabil o 9 % na približne 1,6 milióna vozidiel po tom, ako v celom minulom roku klesol o 4 % na necelých 2,4 milióna. Divízia osobných automobilov zaznamenala pokles o 12 %, pričom v treťom štvrťroku sa ich predalo 441.500. V Číne dodávky oslabili o približne 27 % na 125.100 vozidiel. Predaj klesol aj v USA, a to o 17 %.

V segmente čisto elektrických vozidiel bola situácia priaznivejšia. Mercedes-Benz ich v treťom štvrťroku dodal 42.600, čo zhruba zodpovedá počtu za rovnaké obdobie minulého roka. Bilancia za deväť mesiacov roka síce zostáva záporná, v období od júla do septembra sa však predaj elektromobilov v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zvýšil o viac ako pätinu.
