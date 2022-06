Mercedes-Benz zvoláva takmer milión áut pre možné problémy s brzdami

Berlín 5. júna (TASR) - Nemecká automobilka Mercedes-Benz zvoláva po celom svete do servisov takmer milión starších áut. Dôvodom sú možné problémy z brzdovým systémom. Uviedol to cez víkend Spolkový úrad pre motorové vozidlá (KBA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa informácií KBA ešte z 1. júna, ktoré nemecké médiá zverejnili v sobotu večer (4. 6.), zvolávanie sa týka športovo-úžitkových vozidiel triedy ML a GL a prémiového minivanu triedy R vyrobených v rokoch 2004 až 2015. "Korózia posilňovača bŕzd môže v najhoršom prípade viesť k prerušeniu spojenia medzi brzdovým pedálom a brzdovým systémom," uviedol KBA.



Úrad dodal, že Mercedes-Benz zvoláva celosvetovo do servisov 993.407 vozidiel. Na domácom trhu sa tento proces týka približne 70.000 áut.



Firma zvolávanie neskôr pre AFP potvrdila a uviedla, že s ním začne okamžite, pričom bude informovať vlastníkov "problémom potenciálne dotknutých vozidiel". Zvolávací proces bude podľa Mercedesu zahrnovať kontrolu vozidiel, ktoré by mohli mať problém, a v závislosti od výsledku kontroly aj výmenu potrebných komponentov.