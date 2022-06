Mercedes: Globálny nedostatok čipov bude pokračovať aj v budúcom roku

Mníchov 29. júna (TASR) - Globálny nedostatok čipov bude problémom do konca tohto roka a tento stav bude pokračovať aj v budúcom roku. Uviedol to v stredu šéf automobilky Mercedes-Benz Ola Källenius.



"Zložitá situácia s polovodičmi bude pretrvávať celý tento rok a problém sa presunie aj do roku 2023," povedal šéf Mercedesu na konferencii Automotive Europe organizovanou agentúrou Reuters. Napriek výrazným výkyvom na trhu má však automobilka dostatok objednávok. "Zatiaľ sme nezaznamenali žiadne signály klesajúceho dopytu," povedal Källenius.



Už vlani šéf Mercedesu v súvislosti s problémami na svetovom trhu s čipmi uviedol, že automobilka je pripravená uchýliť sa aj k drahším komponentom s cieľom vyhnúť sa komplikáciám. Podobne reagovali ďalšie firmy vrátane Fordu. Jeho šéf Jim Farley uviedol, že spoločnosť bude nakupovať čipy kdekoľvek to bude možné.