Mercedes plánuje upraviť ciele v oblasti ziskovosti smerom nadol

Frankfurt nad Mohanom 8. januára (TASR) - Nemecká automobilka Mercedes-Benz plánuje revidovať v segmente osobných áut svoje strednodobé ciele v oblasti ziskovosti smerom nadol. Dôvodom sú pokračujúce problémy na automobilovom trhu a presun k elektrickým vozidlám. Pre agentúru Reuters to uviedol zdroj oboznámený s plánmi spoločnosti.



Správna rada Mercedesu na čele s výkonným riaditeľom Olom Kaelleniusom chce upraviť pôvodné ciele v oblasti ziskovosti, ktoré firma stanovila v roku 2022, do 20. februára, uviedli zdroje. Vtedy Mercedes-Benz plánuje zverejniť hospodárske výsledky za rok 2024.



V prípade najlepšieho možného scenára by zisková marža mala dosiahnuť "dvojcifernú hodnotu". Pred tromi rokmi stanovil Mercedes-Benz upravenú ziskovú maržu v prípade priaznivého vývoja na trhoch na konkrétnej úrovni 14 % a v prípade vážnejšej situácie nie horšiu ako 8 %.