Mercedes počíta pri znižovaní počtu zamestnancov s bohatým odstupným

Stuttgart 22. marca (TASR) - Nemecká automobilka Mercedes-Benz počíta s bohatým odstupným pri plánovanom znižovaní počtu zamestnancov v administratíve. V prípade odchodu dlhoročných zamestnancov je možné, že sa budú vyplácať aj čiastky presahujúce 500.000 eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v piatok (21. 3.) odvolala na zdroje oboznámené s problematikou.



Keďže zamestnancov do konca roka 2034 chráni dohoda o garancii pracovných miest, automobilka musí ponúknuť atraktívne finančné stimuly pracovníkom, s ktorými do budúcnosti nepočíta. Správu priniesol pôvodne denník Handelsblatt. Hovorkyňa koncernu pre DPA uviedla, že podmienky prepúšťania spoločnosť nezverejní. "Mercedes-Benz si uvedomuje svoju zodpovednosť voči zamestnancom, zaujímame sociálne zodpovedný a spravodlivý prístup," dodala.



Výrobca luxusných automobilov zatiaľ neposkytol podrobnosti o počte zamestnancov, ktorí majú odísť zo skupiny v rámci komplexného programu znižovania nákladov. Podľa zástupcov zamestnancov sa program týka tisícov administratívnych pracovníkov. Zdroje denníka Handelsblatt uviedli, že 55-ročný vedúci tímu s hrubým mesačným platom približne 9000 eur a 30-ročnou praxou v spoločnosti môže očakávať odstupné vo výške viac ako 500.000 eur. V prípade 45-ročného úradníka, ktorý pracuje pre automobilku 20 rokov a dostáva mesačne približne 7500 eur brutto, by odstupné malo dosiahnuť vyše 300.000 eur.



Mercedes-Benz plánuje do roku 2027 ušetriť približne päť miliárd eur v rámci komplexného balíka opatrení na zvýšenie konkurencieschopnosti, na ktorom sa vedenie spoločnosti dohodlo so zamestnaneckou radou.