Mercedes pripravuje nové investície a nový rad áut pre Indiu

Naí Dillí 8. januára (TASR) - Nemecká automobilka Mercedes Benz tento rok investuje 24 miliónov USD (21,98 milióna eur) v Indii a uvedie na trh viac ako tucet nových áut. Zameria sa pritom na drahšie modely, po ktorých je veľký dopyt zo strany mladých, bohatých Indov. Oznámil to v pondelok najvyšší predstaviteľ indickej divízie Mercedesu, jej riaditeľ Santoš Ijer. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Presnejšie, automobilka investuje 24 miliónov USD do svojich výrobných prevádzok v západoindickom meste Pune a do uvedenia nových produktov na trh.



Viac ako polovicu nových modelov Mercedesu na treťom najväčšom automobilovom trhu na svete budú predstavovať špičkové vozidlá, povedal Ijer novinárom. Nemecký výrobca luxusných automobilov definuje špičkové vozidlá ako vozidlá s cenou nad 180.000 USD.



"Profil zákazníkov sa vyvíja, demografické údaje sa menia. Mladí úspešní ľudia majú veľkú túžbu dostať sa hneď k špičkovému segmentu," uviedol.



Vozidlá Mercedesu si v Indii kupujú zvyčajne majitelia firiem, ale počet súkromných klientov sa oproti obdobiu pred pandémiou ochorenia COVID-19 zvýšil o pätinu a predstavuje 12 až 14 % kupujúcich, povedal Ijer a dodal, že priemerný vek zákazníkov je 38 rokov.



Mercedes predal v Indii v roku 2023 rekordných 17.408 áut, čo predstavuje nárast o 10 % oproti roku 2022 vďaka silnému dopytu po svojich špičkových autách a športovo úžitkových vozidlách (SUV).



Podľa Ijera indické mestá sú "motormi budúceho rastu" predaja a spoločnosť plánuje otvoriť nové servisné dielne v niektorých z nich, ako sú Udajpur, Amritsar a Agra.



Mercedes v pondelok uviedol na trh v Indii svoje SUV GLS 450 za cenu približne 160.000 USD.



Medzi vozidlami, ktoré plánuje uviesť na indický trh v tomto roku, sú aj tri nové elektrické modely. Elektrické vozidlá v súčasnosti tvoria 4 % predaja Mercedesu v Indii.



(1 EUR = 1,0921 USD)