Mercedes sa dohodol na opcii na odkúpenie svojich ruských aktív

Stuttgart 19. apríla (TASR) - Nemecká automobilka Mercedes-Benz v stredu oznámila, že sa dohodla na opcii na odkúpenie svojich ruských aktív, ktorých predaj už bol oficiálne schválený. Priblížila sa tak k odchodu z Ruska. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Mercedes, ktorý začiatkom marca 2022 pozastavil vývoz do Ruska aj miestnu výrobu, vlani súhlasil s predajom akcií svojich dcérskych spoločností v oblasti priemyselných a finančných služieb miestnemu reťazcu predajcov áut Avtodom.



Dohody západných spoločností z tzv. nepriateľských krajín, teda tých, ktoré uvalili sankcie na Rusko, potrebujú súhlas vládnej komisie. Spoločnosti často vkladajú do zmlúv klauzuly o spätnom odkúpení, vďaka ktorým by sa jedného dňa mohli vrátiť.



Mercedes uviedol, že má v úmysle stiahnuť sa z ruského trhu a že predaj akcií jeho dcérskych firiem spoločnosti Avtodom už získal súhlas úradov.



"Dokončenie transakcie je teraz podmienené najmä uvedením zmluvných dohôd do praxe," uviedol Mercedes vo vyhlásení s tým, že sa snaží o rýchlu realizáciu.



"S kupujúcim sme sa dohodli na opcii, na základe ktorej by sme v prípade zrušenia sankcií mohli odkúpiť podiely vo firmách."



Doložka o spätnom odkúpení je veľmi populárnou možnosťou medzi výrobcami automobilov, ktorí opúšťajú ruský trh v reakcii na inváziu ruskej armády na Ukrajinu vo februári 2022.



Francúzsky Renault predal svoj väčšinový podiel v ruskom AvtoVaze údajne len za jeden rubeľ, no so šesťročnou opciou na jeho odkúpenie. Japonský Nissan odovzdal svoj podnik v Rusku štátnemu subjektu za jedno euro.



Ruský register spoločností ukázal, že Avtodom sa 18. apríla stal vlastníkom 100 % akcií Mercedes-Benz Capital Rus a Mercedes-Benz Manufacturing Rus.



Agentúra Interfax s odvolaním sa na Avtodom však uviedla, že dohoda s Mercedesom ešte nebola dokončená a že stále prebieha "tvrdá práca s vládnymi agentúrami" na uzavretí obchodu.



Avtodom na žiadosť o komentár neodpovedal.