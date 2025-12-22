< sekcia Ekonomika
Mercedes sa s americkými štátmi dohodol na urovnaní emisného škandálu
Mercedes-Benz sa s prokurátormi viacerých amerických štátov dohodol na urovnaní žaloby v súvislosti s vozidlami s technológiou BlueTEC.
Autor TASR
Berlín 22. decembra (TASR) - Nemecká automobilka Mercedes-Benz sa dohodla s americkými štátmi na urovnaní emisného škandálu s cieľom ukončiť roky trvajúce vyšetrovanie podvodov pri emisných testoch dieselových vozidiel. Informovala o tom agentúra Reuters.
Mercedes-Benz sa s prokurátormi viacerých amerických štátov dohodol na urovnaní žaloby v súvislosti s vozidlami s technológiou BlueTEC. Tie spoločnosť kedysi označovala za „najčistejšie a najmodernejšie dieselové autá na svete“.
V rámci dohody vyplatí firma viacerým americkým štátom 120 miliónov USD (102,17 milióna eur). Dohoda okrem toho počíta s tým, že Mercedes bude pokračovať v programe úprav škandálom zasiahnutých vozidiel, do ktorých namontuje nový a schválený emisný softvér. Hovorca firmy uviedol, že spoločnosť počíta z tohto dôvodu s ďalšími nákladmi v hodnote desiatok miliónov dolárov.
Mercedes sa do problémov dostal po vypuknutí emisného škandálu konkurenčnej automobilky Volkswagen. Tú zasiahol škandál na jeseň roku 2015, keď americká Agentúra pre životné prostredie (EPA) oznámila, že VW montoval do svojich dieselových vozidiel softvér, ktorý počas testovania maskoval skutočnú úroveň emisií oxidov dusíka. VW o niekoľko týždňov používanie nelegálneho softvéru potvrdil a neskoršie žaloby ho doteraz stáli desiatky miliárd eur.
V rovnakej veci bola neskôr podaná žaloba aj na ďalšie automobilky vrátane firmy Mercedes-Benz. Tá následne v roku 2020 uzatvorila s Washingtonom dohodu o vyplatení 2,2 miliardy USD s cieľom ukončiť vládne vyšetrovanie podvodov a žaloby zo strany zhruba 250.000 amerických vlastníkov vozidiel Mercedes.
(1 EUR = 1,1745 USD)
Mercedes-Benz sa s prokurátormi viacerých amerických štátov dohodol na urovnaní žaloby v súvislosti s vozidlami s technológiou BlueTEC. Tie spoločnosť kedysi označovala za „najčistejšie a najmodernejšie dieselové autá na svete“.
V rámci dohody vyplatí firma viacerým americkým štátom 120 miliónov USD (102,17 milióna eur). Dohoda okrem toho počíta s tým, že Mercedes bude pokračovať v programe úprav škandálom zasiahnutých vozidiel, do ktorých namontuje nový a schválený emisný softvér. Hovorca firmy uviedol, že spoločnosť počíta z tohto dôvodu s ďalšími nákladmi v hodnote desiatok miliónov dolárov.
Mercedes sa do problémov dostal po vypuknutí emisného škandálu konkurenčnej automobilky Volkswagen. Tú zasiahol škandál na jeseň roku 2015, keď americká Agentúra pre životné prostredie (EPA) oznámila, že VW montoval do svojich dieselových vozidiel softvér, ktorý počas testovania maskoval skutočnú úroveň emisií oxidov dusíka. VW o niekoľko týždňov používanie nelegálneho softvéru potvrdil a neskoršie žaloby ho doteraz stáli desiatky miliárd eur.
V rovnakej veci bola neskôr podaná žaloba aj na ďalšie automobilky vrátane firmy Mercedes-Benz. Tá následne v roku 2020 uzatvorila s Washingtonom dohodu o vyplatení 2,2 miliardy USD s cieľom ukončiť vládne vyšetrovanie podvodov a žaloby zo strany zhruba 250.000 amerických vlastníkov vozidiel Mercedes.
(1 EUR = 1,1745 USD)