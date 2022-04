Mercedes stavil na dopyt po luxusných autách v Indii

Pune 12. apríla (TASR) - Nemecká automobilka Mercedes-Benz stavila na to, že stúpajúci počet mladých milionárov v Indii zvýši dopyt po luxusných autách. A odhaduje tiež, že tento predaj bude rásť rýchlejším tempom ako v prípade áut pre masový trh. Vyhlásil to v utorok Martin Schwenk, generálny riaditeľ Mercedes-Benz India.



Rastúci počet „dolárových milionárov“ v Indii zahŕňa mladých podnikateľov alebo vysoko zarábajúcich profesionálov, ktorí oceňujú luxusný prvok a technológiu automobilov, povedal Schwenk, podľa ktorého sa táto základňa rozširuje a postupne sa posúva za hranice tradičných zákazníkov.



"V budúcnosti uvidíme vyššie miery rastu v luxusnom segmente ako na masovom trhu," uviedol v priemyselnom meste Pune, kde sídli indická centrála a výrobný závod Mercedesu.



Dodal, že priemerný vek kupujúcich klesol pod 40 rokov z viac ako 45 rokov predtým.



Najväčšou prekážkou rastu svetových výrobcov automobilov je však nedostatok polovodičov a logistické problémy, ktoré zhoršila ruská invázia na Ukrajinu, poznamenal Schwenk.



Indické start-upy a rast akciového trhu vytvárajú nový typ milovníkov luxusných značiek, ako sú Rolex, Louis Vuitton a Gucci, ukázala správa o bohatstve Hurun India z roku 2021.



Počet indických domácností s čistým majetkom aspoň milión dolárov (917.431,19 eura) vzrástol v roku 2021 o 11 % na 458.000 osôb a podľa tejto správy sa očakáva, že v priebehu nasledujúcich piatich rokov stúpne o 30 %.



India je do značnej miery malý a lacný automobilový trh, na ktorom luxusné modely tvoria len niečo vyše 1 % z celkového ročného predaja na úrovni približne 3 miliónov vozidiel.



Mercedes je najpredávanejšia luxusná značka s podielom na trhu viac ako 40 %. Vlani predaj vozidiel Mercedes-Benz v Indii vzrástol o viac ako 40 % na 11.242 áut po tom, ako ho v roku 2020 zasiahla pandémia nového koronavírusu a klesol na minimum 7893 kusov.



Predaj mercedesov v roku 2021 bol však stále nižší ako jeho vrchol v roku 2018, ktorý predstavoval viac ako 15.500 áut. Podľa Schwenka tento rok sa predaj mohol priblížiť k úrovniam roku 2018, ak by nedošlo k ďalším problémom v dodávateľských reťazcoch.



Zníženie indických daní na luxusné autá, ktoré sú podľa neho jedny z najvyšších na svete, by tiež pomohlo rásť segmentu a prospelo by automobilovému trhu.



(1 EUR = 1,0900 USD)