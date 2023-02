Mercedes získal povolenie na predaj ruskej divízie finančných služieb

Moskva 6. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin schválil nemeckej automobilke Mercedes-Benz predaj jej ruskej divízie finančných služieb miestnej firme Avtodom. Nemecká spoločnosť je tak bližšie k úplnému odchodu z ruského trhu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Firma Mercedes-Benz pozastavila produkciu vo svojom ruskom závode a zastavila vývoz do Ruskej federácie už v marci, krátko po invázii Ruska na Ukrajinu. V októbri potom oznámila, že ruský trh opustí úplne, pričom svoje aktíva predá miestnemu investorovi. Akýkoľvek predaj podielu západnej firmy v ruskom energetickom a finančnom sektore však musí podľa zákona podpísať ruský prezident. Navyše, v prípade kontraktov zahrnujúcich podniky z krajín, ktoré Rusko nepovažuje za priateľské, musí súhlas dať aj osobitná vládna komisia.



Putin v pondelok podpísal nariadenie, ktoré umožňuje predaj Mercedes-Benz Bank Rus, čo je finančná divízia spoločnosti Mercedes-Benz v Rusku. Aktíva získa ruská firma Avtodom, ktorá sa špecializuje na predaj prémiových vozidiel. Tá zároveň dodala, že do konca februára očakáva povolenie aj od spomínanej osobitnej komisie, čo by jej umožnilo dokončiť transakciu na prevzatie všetkých ruských aktív, vrátane závodu neďaleko Moskvy. Tam by mala obnoviť produkciu, ktorú firma Mercedes-Benz zastavila pred necelým rokom. Podmienky transakcie zverejnené neboli.



Ruský automobilový sektor patrí k najviac poškodeným sankciami západných štátov voči Rusku. Produkcia osobných áut klesla v krajine minulý rok o 67 % na zhruba 450.000 vozidiel, čo predstavuje najhorší rok od rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991.



Mnohé západné firmy v úsilí opustiť ruský trh predali svoje podiely za symbolické sumy, napríklad za jedno euro, alebo jeden rubeľ. Niektoré z firiem však do dohody vložili klauzulu o prípadnom návrate do Ruska v neskoršom období.