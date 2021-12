Merck investuje na Taiwane 500 miliónov eur do výroby čipov

Berlín/Tchaj-pej 14. decembra (TASR) - Nemecká spoločnosť Merck v utorok oznámila, že v priebehu nasledujúcich piatich až siedmich rokov investuje na Taiwane 500 miliónov eur, predovšetkým do polovodičových technológií.



Merck, dodávateľ chemikálií a materiálov, ktoré sa používajú pri výrobe polovodičov, ďalej uviedol, že to bude jeho najväčšia investícia na Taiwane od založenia tamojšej divízie v roku 1989.



"V minulom roku čelilo toto odvetvie množstvu problémov v dodávateľskom reťazci. Náš investičný projekt pomôže vyriešiť tieto problémy," povedal riaditeľ oddelenia elektroniky nemeckej firmy Kai Beckmann na tlačovej videokonferencii v Tchaj-pej.



"Posilňujeme našu miestnu výrobu a nové kapacity na podporu rýchlo rastúceho dopytu po polovodičoch na Taiwane, ale aj na uspokojenie rastúceho dopytu vo zvyšku sveta," dodal Beckmann.



Oznámenie Merck nasleduje po novembrovom oznámení domácej spoločnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), najväčšieho zmluvného výrobcu čipov na svete, že zriadi novú továreň na výrobu čipov na juhu ostrova, aby zvýšila výrobu v čase globálneho nedostatku čipov.



Taiwanské ministerstvo hospodárstva rozhodnutie Merck privítalo. Nemecká spoločnosť má na Taiwane približne 1000 zamestnancov a očakáva, že v dôsledku novej investície prijme ďalších 400 ľudí.



„V rámci globálneho dosahu spoločnosti Merck hrá Taiwan veľmi špeciálnu úlohu,“ povedal Jörg Polster, de facto veľvyslanec Nemecka na Taiwane. "Ako centrum špičkových technológií má všetky potrebné ingrediencie na pokračovanie úspešného príbehu," dodal.