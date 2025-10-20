Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 20. október 2025Meniny má Vendelín
< sekcia Ekonomika

Merck zvyšuje investície do výroby v USA

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Americká farmaceutická spoločnosť plánuje investovať tiež vyše 3,5 miliardy USD do svojho sídla v Rahway v New Jersey.

Autor TASR
Rahway 20. októbra (TASR) - Americký farmaceutický koncern Merck v pondelok oznámil, že zvyšuje svoje investície v USA na viac ako 70 miliárd USD (60,06 miliardy eur), keďže sa snaží posilniť výrobu a výskum v krajine. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Globálni výrobcovia liekov sa ponáhľajú investovať v USA do posilnenia výrobných kapacít po tom, čo prezident Donald Trump vyzval priemysel, aby vyrábal viac v Spojených štátoch namiesto toho, aby dovážali účinné látky alebo hotové lieky.

Najmenej 14 veľkých farmaceutických spoločností z celého svete oznámilo v roku 2025, aby zmiernili riziká v dodávateľskom reťazci a upokojili investorov, keďže firmy spoločnosti naprieč sektormi v USA zápasia s clami.

Merck v pondelok uviedol, že začal s výstavbou farmaceutického výrobného závodu v hodnote 3 miliárd USD v Elktone vo Virgínii a potvrdil, že 70 miliárd USD zahŕňa celkové investície oznámené v tomto roku. Očakáva sa, že závod vo Virgínii prinesie 500 pracovných miest, čo je výrazne viac ako pôvodne avizovaná investícia 2 miliardy USD a 300 pracovných miest, vyhlásil guvernér Virgínie Glenn Youngkin.

Americká farmaceutická spoločnosť plánuje investovať tiež vyše 3,5 miliardy USD do svojho sídla v Rahway v New Jersey. Spoločnosť Merck predtým informovala, že investuje 1 miliardu USD do nového závodu v Delaware na výrobu biologických liečiv a lieku proti rakovine Keytruda, aby zvýšila produkciu v USA. V marci otvorila výrobné zariadenie v hodnote 1 miliardy USD vo svojom závode v Severnej Karolíne.

(1 EUR = 1,1655 USD)
.

Neprehliadnite

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte

LESŇÁK: Masáž vplýva na fyzické zdravie a pomáha odbúravať stres

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí