Merck zvyšuje investície do výroby v USA
Americká farmaceutická spoločnosť plánuje investovať tiež vyše 3,5 miliardy USD do svojho sídla v Rahway v New Jersey.
Autor TASR
Rahway 20. októbra (TASR) - Americký farmaceutický koncern Merck v pondelok oznámil, že zvyšuje svoje investície v USA na viac ako 70 miliárd USD (60,06 miliardy eur), keďže sa snaží posilniť výrobu a výskum v krajine. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Globálni výrobcovia liekov sa ponáhľajú investovať v USA do posilnenia výrobných kapacít po tom, čo prezident Donald Trump vyzval priemysel, aby vyrábal viac v Spojených štátoch namiesto toho, aby dovážali účinné látky alebo hotové lieky.
Najmenej 14 veľkých farmaceutických spoločností z celého svete oznámilo v roku 2025, aby zmiernili riziká v dodávateľskom reťazci a upokojili investorov, keďže firmy spoločnosti naprieč sektormi v USA zápasia s clami.
Merck v pondelok uviedol, že začal s výstavbou farmaceutického výrobného závodu v hodnote 3 miliárd USD v Elktone vo Virgínii a potvrdil, že 70 miliárd USD zahŕňa celkové investície oznámené v tomto roku. Očakáva sa, že závod vo Virgínii prinesie 500 pracovných miest, čo je výrazne viac ako pôvodne avizovaná investícia 2 miliardy USD a 300 pracovných miest, vyhlásil guvernér Virgínie Glenn Youngkin.
Americká farmaceutická spoločnosť plánuje investovať tiež vyše 3,5 miliardy USD do svojho sídla v Rahway v New Jersey. Spoločnosť Merck predtým informovala, že investuje 1 miliardu USD do nového závodu v Delaware na výrobu biologických liečiv a lieku proti rakovine Keytruda, aby zvýšila produkciu v USA. V marci otvorila výrobné zariadenie v hodnote 1 miliardy USD vo svojom závode v Severnej Karolíne.
(1 EUR = 1,1655 USD)
