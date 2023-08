Mercosur: Paraguajský prezident odmietol environmentálne požiadavky EÚ

Asunción 9. augusta (TASR) - Juhoamerické združenie Mercosur a Európska únia (EÚ) by mali odložiť rokovania o dohode o voľnom obchode, pretože súčasné environmentálne požiadavky EÚ sú neprijateľné. Vyhlásil to novozvolený paraguajský prezident Santiago Peňa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Peňa, ktorý nastúpi do úradu budúci týždeň, uviedol, že splnenie požiadaviek európskeho bloku by bránilo hospodárskemu rozvoju jeho krajiny, ktorá patrí medzi popredných vývozcov sóje.



Vyjadrenia paraguajskej hlavy štátu ilustrujú rastúce napätie v rokovaniach o obchodnej dohode medzi EÚ a juhoamerickým blokom. Environmentálne požiadavky Únie predstavitelia Mercosuru čoraz častejšie kritizujú ako prejav európskeho protekcionizmu, ktorý by poškodil ich ekonomiky.



"Tento prístup EÚ je jednoducho neprijateľný," zdôraznil Peňa a vyjadril pochybnosti, či Únia má o dohodu skutočný záujem.



Mercosur tvoria Brazília, Argentína, Paraguaj a Uruguaj. EÚ uzavrela dohodu so združením už v roku 2019 takmer po 20 rokoch vyjednávaní, stále však nebola ratifikovaná. Jej uvedeniu do praxe bránia najmä obavy EÚ z výrubu dažďových pralesov v Amazónii a politika Brazílie v oblasti ochrany klímy.



Európska komisia (EK) navrhla, aby sa k dohode pripojil protokol so záväzkami v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a ľudských práv, čo viacerí predstavitelia zúčastnených juhoamerických krajín v poslednom čase opakovane odmietli.