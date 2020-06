Merkelová: Británia musí akceptovať slabšie ekonomické vzťahy s EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Berlín 27. júna (TASR) - Británia bude musieť "" slabších ekonomických vzťahov s Európskou úniou, ktoré nastanú v dôsledku brexitu. Uviedla to v sobotu v rozhovore pre európske médiá skupiny LENA nemecká kancelárka Angela Merkelová, píše agentúra AFP." poznamenala.", dodala Merkelová, ktorá sa dôsledne usilovala o to, aby nedošlo k tvrdému brexitu. "" uviedla.Britský premiér Boris Johnson chce byť podľa slov nemeckej kancelárky schopný definovať rozsah vzájomných vzťahov s EÚ, ale následne bude musieť akceptovať aj ich dôsledky, a teda, že hospodárstvo bude menej pevne spojené s jej kontinentálnymi susedmi.V intenzívnych rokovaniach majú Británia a EÚ pokračovať opäť v júli. Prechodné obdobie sa skončí 31. decembra 2020.Na margo náročných rokovaní o 750-miliardovom finančnom fonde na pomoc krajinám najviac zasiahnutým pandémiou COVID-19 Merkelová povedala, že "". EÚ však musí podľa nej konať rýchlo vzhľadom na skutočnosť, aký vplyv mala pandémia na zamestnanosť a ekonómiu.Merkelová v tejto súvislosti varovala, že pandémia by mohla mať "" a ohroziť tak demokraciu. "" povedala.Nemecko preberá od 1. júla 2020 na pol roka rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ. Ako priority si stanovilo ochranu klímy či digitalizáciu. Okrem toho bude klásť dôraz najmä na vzťahy EÚ s jej strategickými partnermi, ktorými sú Čína, Rusko, Turecko a Spojené štáty, doplnila agentúra DPA.