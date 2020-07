Merkelová: Dohoda o obnove EÚ si vyžaduje ešte veľké úsilie

Berlín 13. júla (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v pondelok vyhlásila, že dohoda o pláne na obnovu EÚ po koronakríze si vyžaduje ešte veľké úsilie. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



To, či lídri EÚ dosiahnu túto dohodu už na tohtotýždňovom summite v Bruseli, nie je podľa nemeckej kancelárky ešte jasné.



"Na ceste, ktorú musíme prekonať, sú stále úskalia," povedala Merkelová po stretnutí s talianskym premiérom Giuseppem Contem na zámku Meseberg severne od Berlína. "Neviem, či (už na tomto summite) dosiahneme dohodu," dodala.



Zdôraznila však, že fond na obnovu EÚ musí byť "masívny" a jeho rozsah nesmie byť zredukovaný. "Musí byť zvlášť silný, aby vyslal jasný signál, že Európa chce v týchto ťažkých časoch držať pokope," povedala. Plán má podľa nej aj výrazný politický rozmer.



Nemecko prebralo predsedníctvo v Rade EÚ od 1. júla a má za úlohu nájsť kompromis medzi členským krajinami Únie ohľadom fondu obnovy, na ktorý si chce Európska komisia požičať 750 miliárd eur.



Ďalšou náročnou úlohou pre nemecké predsedníctvo je dosiahnutie kompromisu v otázke výšky a podoby budúceho sedemročného rozpočtu EÚ.



O oboch otázkach budú rokovať hlavy štátov a vlád členských krajín na summite EÚ v Bruseli v dňoch 17. - 18. júla.



Založenie fondu oficiálne navrhla Európska komisia; Merkelová sa však spoločne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom podieľala na jeho príprave, pripomína AFP.



Plán zahŕňa granty pre tie členské krajiny EÚ, ktoré sú najviac postihnuté pandémiou ako Taliansko. Dánsko, Holandsko, Rakúsko a Švédsko však dlhodobo nesúhlasia s príliš vysokými výdavkami. Balík by na oživenie hospodárstva EÚ po kríze by mal podľa nich v záujme šetrenia zahŕňať najmä úvery, nie granty.



Conte však v pondelok trval na tom, aby EÚ v súvislosti dosiahla dohodu o pláne obnovy čo najskôr. "Musíme konať rázne, pretože z histórie sme sa poučili, že ani tá najlepšia reakcia nemá veľký význam, keď prichádza príliš pomaly," povedal.