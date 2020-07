Merkelová: Lídri EÚ musia ešte v lete dosiahnuť dohodu o fonde obnovy

Berlín 2. júla (TASR) - Lídri Európskej únie (EÚ) musia ešte v lete dosiahnuť dohodu o fonde obnovy a pomôcť tak ekonomikám, ktoré najviac zasiahla pandémia nového koronavírusu. Vyhlásila to vo štvrtok kancelárka Angela Merkelová, deň po tom, ako Nemecko prevzalo predsedníctvo bloku.



„Je nám jasné, kde sú problémy, ale všetci vieme, že by bolo dobré, keby sme sa dohodli v júli. Ak budeme potrebovať viac času, bude to menej dobrý variant,“ povedala aj v súvislosti s plánmi na dlhodobý rozpočet EÚ.



„Dohoda musí byť v lete, neviem si predstaviť žiadny iný variant, takže budeme veľmi tvrdo pracovať, aby sme prejavili známky nášho odhodlania,“ dodala. Pripomenula, že Európa sa nachádza v najťažšej situácii vo svojej histórii.



K nemeckej kancelárke sa prostredníctvom videa pripojila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Varovala, že nasledujúcich šesť mesiacov bude rozhodujúcich pre región, ktorý pomaly zareagoval na nový koronavírus a teraz čelí vážnemu hospodárskemu poklesu.



Len v Taliansku bolo zaznamenaných takmer 35.000 úmrtí na ochorenie COVID-19. Vlády vo väčšine krajín EÚ zaviedli prísne blokády a zatvorili firmy. V snahe udržať pracovné miesta a firmy nad vodou sa zadlžili.



Návrh Komisie na vytvorenie záchranného fondu vo výške 750 miliárd eur lídri bloku privítali, ale zatiaľ ho neschválili. Fiškálne konzervatívne severné štáty na čele s Holandskom sú totiž nespokojné s tým, že ich daňovníci majú platiť granty štátom južnej Európy.



Merkelová im však pripomenula, že v týchto ťažkých časoch prechádza solidarita skúškou. Bol to zrejme aj skrytý odkaz frustrovanému Taliansku a Španielsku, ktoré v rámci EÚ nový koronavírus najviac zasiahol a ktoré spochybnili hodnotu Únie v čase krízy.



A hoci rotujúce šesťmesačné predsedníctvo dáva iba obmedzenú moc, najuznávanejšia európska líderka Merkelová čelí veľkým očakávaniam, že dokáže dosiahnuť prelom na rokovaniach o fonde obnovy a novom rozpočte bloku na obdobie rokov 2021 - 2027.