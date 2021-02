Merkelová navrhne predĺženie lockdown do konca februára

Berlín 9. februára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová na stredajšom stretnutí s premiérmi 16 spolkových krajín navrhne, aby prísne epidemiologické obmedzenia platili najmenej do konca februára. V utorok o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na nemenované zdroje z prostredia vládnucej Kresťanskodemokratickej únie (CDU).



"Predčasným zrušením lockdownu nič nezískame," mala povedať Merkelová členom svojej strany na stretnutí za zatvorenými dverami.



Ďalej uviedla, že prvé kroky k uvoľneniu opatrení by sa mohli týkať začiatkom marca škôl, škôlok, obchodov a kaderníctiev, no iba za predpokladu, že budú platiť jasné pravidlá, ktoré zabránia šíreniu vírusu.



Merkelová opäť vyjadrila porozumenie pre "zložitú situáciu", v ktorej sa ocitli deti, rodiny i maloobchodníci. Vyzvala na trpezlivosť, aby sa zabránilo nekonečnému cyklu sprísňovania a uvoľňovania opatrení.



V stredu sa uskutoční ďalšia videokonferencia Merkelovej s premiérmi 16 spolkových krajín o aktuálnej pandemickej situácii. Súčasný lockdown má platiť do 14. februára. Agentúra DPA v pondelok zverejnila prieskum verejnej mienky, z ktorého vyplýva, že 50 percent Nemcov je proti zmierneniu opatrení.



Za uplynulých 24 hodín hlásili v Nemecku 4650 novonakazených koronavírusom SARS-CoV-2. Pribudlo i 483 úmrtí osôb s diagnostikovaným ochorením COVID-19; ich celkový počet dosiahol 62.191.