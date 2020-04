Merkelová: Nemecko je pripravené zaplatiť viac do rozpočtu EÚ

Berlín 23. apríla (TASR) - Nemecko je pripravené zaplatiť "výrazne vyššie príspevky" do rozpočtu Európskej únie (EÚ), aby pomohlo bloku prekonať krízu, ktorú spôsobila pandémia nového koronavírusu. Povedala to vo štvrtok kancelárka Angela Merkelová poslancom nemeckého parlamentu.



Merkelová zároveň vyjadrila podporu spoločnému plánu obnovy pre nasledujúce dva roky, ktorý by mal pomôcť postaviť európske hospodárstvo znova na nohy.



Zároveň ale upozornila, že lídri EÚ sa ešte musia dohodnúť na podrobnostiach tohto plánu, no nepredpokladá, že sa už vo štvrtok popoludní na videokonferencii, tzv. e-summite EÚ, podarí dohodnúť detaily.



„Jedna vec je však už jasná: Mali by sme byť pripravení v duchu solidarity na úpravy v obmedzenom časovom období, čo znamená podstatne vyššie príspevky do rozpočtu EÚ,“ povedala Merkelová.



„Pretože chceme, aby boli všetky členské štáty Európskej únie schopné sa ekonomicky zotaviť,“ dodala.