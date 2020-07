Merkelová sa stretne s Contem, budú rokovať o financovaní obnovy

Berlín 13. júla (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa v pondelok stretne s talianskym premiérom Giuseppem Contem a budú diskutovať o financovaní obnovy po koronakríze.



Conte sa s Merkelovou stretne popoludní v zámku Meseberg, ktorý sa nachádza severne od Berlína. Tlačová konferencia je naplánovaná na 17.30 h SELČ.



Merkelová dúfa, že sa jej len niekoľko dní pred kľúčovým samitom lídrov EÚ podarí vyriešiť spory týkajúce sa fondu obnovy po koronakríze. V utorok (14. 7.) sa v Berlíne stretne aj so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom.



Očakáva sa, že Merkelová bude s Contem diskutovať o využití Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM), od ktorého by Taliansko mohlo získať lacné úvery v objeme 36 miliárd eur na podporu ekonomiky tvrdo zasiahnutej pandémiou nového koronavírusu. Podľa aktuálnych prognóz by talianska ekonomika mohla tento rok klesnúť o vyše 10 %.



Toto je však v rámci Talianska veľmi citlivá téma, keďže ESM nemá v krajine dobrú povesť. Trvalý euroval je totiž asociovaný s bolestivými úspornými opatreniami, ktoré boli podmienkou úverov počas minulej dlhovej krízy eurozóny.



Lídri EÚ sa v piatok a sobotu (17. 7. a 18. 7.) stretnú v Bruseli a budú rokovať o ambicióznom pláne Európskej komisie (EK) týkajúcom sa financovania obnovy po koronakríze v celkovej hodnote 750 miliárd eur. Program by mal pozostávať z priamych dotácií (500 miliárd eur) a lacných úverov (250 miliárd eur).