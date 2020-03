Merkury Market otvoril svoje obchody pre živnostníkov

Prešov 27. marca (TASR) – Spoločnosť Merkury Market otvorila v piatok svoju sieť predajní so stavebninami. Ako pre TASR potvrdil právny zástupca spoločnosti Jakub Lupač, nákup tovaru je umožnený len živnostníkom v rámci veľkoobchodného predaja.



"Bude im umožnený fyzický vstup za prísnych hygienických opatrení. Každý zákazník bude skontrolovaný, či je skutočne podnikateľom. Budeme kontrolovať živnostenské listy, výpisy z obchodného registra," uviedol. Ako prízvukoval, fyzický vstup nebude v žiadnom prípade umožnený nepodnikateľom, teda širokej verejnosti. Tá môže využiť službu online nákupu. Bezpečnostnými opatreniami proti možnému šíreniu nového koronavírusu majú byť meranie teploty zákazníkov pri vstupe do predajne, ich povinnosť nosiť ochranné rúško či dodržiavať primerané rozstupy.



Podľa Lupačových slov konzultovala spoločnosť možnosť fyzicky otvoriť predajne s Úradom verejného zdravotníctva SR. "Vychádzame z informácie, že veľkoobchodný predaj nie je zakázaný priamo z úradu verejného zdravotníctva, kde sme to preverovali a komunikovali sme s ním," uviedol. Čo sa týka zamestnancov spoločnosti, tí ochranné pomôcky majú zo strany zamestnávateľa zabezpečené, doplnil.