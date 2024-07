Mero ČR: Dodávky ropy do Česka cez ropovod Družba pokračujú

Praha 23. júla (TASR) - Dodávky ropy do Česka cez ropovod Družba sú stabilné a pokračujú podľa plánu. V reakcii na obmedzenie dovozu ruskej ropy na Slovensko a do Maďarska to v utorok uviedla česká spoločnosť Mero ČR, ktorá vlastní a prevádzkuje české časti ropovodu Družba, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Dodávky ropy do Českej republiky prostredníctvom ropovodu Družba sú stabilné a pokračujú podľa štandardného plánu. Spoločne s tým prebieha preprava ropy západnou cestou ropovodmi IKL a TAL z talianskeho Terstu. Zásobovanie oboch rafinérií na českom území funguje bez obmedzení," napísala spoločnosť na svojom webe.



Dodala, že v prípade akéhokoľvek výpadku v distribúcii ropy do ČR sú k dispozícii jej strategické núdzové zásoby, ktoré zaistia chod štátu na 90 dní.



Slovensko a Maďarsko tento mesiac uviedli, že prestali dostávať ropu od ruského Lukoilu cez ropovod Družba. Ukrajina minulý mesiac zakázala tranzit ropy od tejto spoločnosti cez svoje územie po tom, ako firmu pridala na svoj sankčný zoznam.



Slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár a jeho maďarský kolega Péter Szijjártó v pondelok (22. 7.) spoločne vyzvali Európsku komisiu, aby problém riešila. Tá ich list aktuálne študuje. Dodala, že je v kontakte ako s maďarskými a slovenskými úradmi, tak aj s Kyjevom.



Blanár v pondelok vyhlásil, že ukrajinské opatrenia sú porušením ustanovenia asociačnej dohody uzatvorenej medzi EÚ a Ukrajinou. Pripomenul, že v rámci sankcií EÚ voči Rusku má SR výnimku na dovoz ropy do konca roka, pričom podľa neho ukrajinská strana Slovensku uplatnenie tejto výnimky znemožnila.



Šéf maďarskej diplomacie v utorok povedal, že kým Kyjev neobnoví tranzit ruskej ropy prostredníctvom ropovodu Družba, Maďarsko bude blokovať vyplatenie finančnej pomoci Ukrajine v rámci Európskeho mierového nástroja.