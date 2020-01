Mersch: Rast hospodárstva a inflácie v eurozóne sa začína stabilizovať

Frankfurt nad Mohanom 14. januára (TASR) - Zdá sa, že rast hospodárstva a inflácie v eurozóne sa po veľkých poklesoch v minulom roku začínajú stabilizovať. To ospravedlňuje obnovenie stimulov Európskej centrálnej banky (ECB). Vyhlásil to v utorok člen predstavenstva ECB Yves Mersch.



ECB v septembri schválila celý rad podporných opatrení, napriek opozícii niektorých strážcov spoločnej európskej meny, v nádeji, že zastaví spomaľovanie hospodárstva, ktoré dokonca vyvolalo obavy z recesie, najmä v Nemecku, najväčšej ekonomike bloku.



Mersch na finančnej konferencii vo Frankfurte nad Mohanom skonštatoval, že ekonomika už vykazuje známky stabilizácie, a to isté "tak trocha" platí aj pre infláciu.



Podľa jeho slov by tento vývoj mohol v ECB vyvolať diskusiu o vyhodnotení rizika a o tom, či hrozby pre rast klesajú, alebo sú teraz vyváženejšie.



Domnieva sa síce, že na odpoveď je zatiaľ príliš skoro, ale podľa neho sa ECB uberá správnym smerom. To z pohľadu centrálnych bankárov znamená, že sa ukazuje, že ich menová politika je veľmi prispôsobivá.



ECB sa najnovšie stretne 23. januára a očakáva sa, že svoju politiku nezmení. Ekonómovia odhadujú, že ju ponechá bez zmeny po väčšinu tohto roka, aby umožnila stimulom premietnuť sa do výkonu ekonomiky.