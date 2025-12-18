< sekcia Ekonomika
Merz a Sánchez vyzvali lídrov na podporu dohody s Mercosurom
Poľsko a Maďarsko sú proti dohode.
Autor TASR
Brusel 18. decembra (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz a španielsky premiér Pedro Sánchez vo štvrtok v rámci samitu EÚ v Bruseli vyzvali lídrov ostatných členských krajín EÚ, aby podporili dohodu o voľnom obchode s juhoamerickým blokom Mercosur. Ich výzva prišla taktiež v súvislosti s mohutným štrajkom európskych poľnohospodárov, ktorí v Bruseli protestovali aj proti obchodnej dohode EÚ s Mercosurom. Informuje o tom spravodajca TASR.
Tlačová agentúra Reuters upozornila, že aj napriek výzve Merza a Sáncheza francúzsky prezident Emmanuel Macron trvá na svojom postoji, že Únia na túto dohodu ešte nie je pripravená. Obchodná dohoda s Mercosurom, ktorá sa pripravovala vyše 20 rokov, by po jej ratifikácii bola najväčšou dohodou EÚ z hľadiska zníženia ciel.
„Táto dohoda je prvou z mnohých, ktoré musia prísť, aby Európa získala geoekonomickú a geopolitickú váhu v čase, keď ju spochybňujú protivníci, ako napríklad ruský prezident Vladimir Putin, alebo dokonca tradiční spojenci,“ povedal Sánchez. Merz zo samitu odkázal, že ak chce EÚ zostať dôveryhodná v globálnej obchodnej politike, rozhodnutia musia byť prijaté teraz. Kritici dohody s krajinami Mercosur sa však obávajú, že lacné komodity zaplavia trh EÚ na úkor európskych výrobcov.
Paralelne so samitom sa v Bruseli konal aj protest vyše 7000 európskych farmárov, pričom jednou z hlavných tém protestu bola obchodná dohoda EÚ so skupinou Mercosur.
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová sa začiatkom budúceho roka chystá odcestovať do Brazílie, aby podpísala obchodnú dohodu uzavretú vlani v decembri s lídrami Argentíny, Brazílie, Paraguaja a Uruguaja. Na to však potrebuje, aby členské štáty schválili dohodu kvalifikovanou väčšinou. Podľa Reuters zatiaľ nie je isté, či sa podarí zaistiť podporu aspoň 15 krajín predstavujúcich 65 % populácie EÚ.
Poľsko a Maďarsko sú proti dohode. Macron tvrdí, že Francúzsko, najväčší poľnohospodársky producent v EÚ, nie je ešte pripravené. Francúzi a Taliani majú obavy z vplyvu zvýšeného dovozu hovädzieho mäsa, cukru, hydiny a ďalších agroproduktov a okrem toho Paríž spolupracuje s Poľskom, Belgickom, Rakúskom a Írskom na vynútení odkladu tejto dohody.
Európsky parlament a Rada EÚ v stredu (17. 12.) dosiahli predbežnú dohodu o ochranných opatreniach určených na obmedzenie dovozu citlivých poľnohospodárskych produktov z krajín Mercosur, ako je hovädzie mäso alebo cukor. Európska komisia pripravuje vyhlásenie, v ktorom sa zaviaže zabezpečiť zosúladenie výrobných noriem, aby dovoz z Latinskej Ameriky neohrozoval európskych poľnohospodárov a potravinárov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
