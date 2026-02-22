< sekcia Ekonomika
Merz bude počas návštevy USA tlmočiť stanovisko EÚ k Trumpovým clám
Kancelár uviedol, že sa pokúsi Trumpovi ukázať, že clá nemajú negatívny vplyv len na obchodných partnerov USA.
Autor TASR
Berlín 21. februára (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v sobotu oznámil, že pred návštevou Washingtonu, kde sa plánuje stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, bude rokovať s európskymi spojencami o spoločnej reakcii na colnú politiku USA. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, DPA a portálu Politico.
„Do Washingtonu pôjdem s koordinovaným európskym postojom,“ povedal Merz, ktorý sa má začiatkom marca stretnúť so šéfom Bieleho domu, pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ARD.
Merz povedal, že Európska únia bude koordinovať svoje stanovisko, pretože colná politika je podľa jeho slov politikou EÚ a nie témou pre jednotlivé členské štáty.
Kancelár uviedol, že sa pokúsi Trumpovi ukázať, že clá nemajú negatívny vplyv len na obchodných partnerov USA. „Pokúsim sa americkej vláde vysvetliť, že clá poškodzujú všetkých,“ zdôraznil Merz s tým, že clá ovplyvňujú predovšetkým krajinu, ktorá ich ukladá, pretože ich platia tamojší spotrebitelia.
Sudcovia v piatok v pomere šesť k trom rozhodli, že spôsob, akým Trump v apríli minulého roka zaviedol globálne clá vrátane tzv. recipročných, bol nezákonný a že prezident prekročil svoje právomoci. Verdikt sa týka opatrení, ktoré presadzoval na základe zákona určeného na využitie v prípade národnej núdze (IEEPA).
Trump v reakcii na rozhodnutie súdu podpísal v piatok večer výkonné nariadenie, ktoré mu umožnilo obísť Kongres a zaviesť desaťpercentné clá na dovoz z celého sveta do USA na 150 dní. V sobotu však šéf Bieleho domu oznámil, že clá na tovar dovážaný do USA zvýši až na 15 percent.
Merz zároveň uviedol, že rozhodnutie Najvyššieho súdu USA vníma ako dobrú správu. „Včerajšie rozhodnutie Najvyššieho súdu ma upokojilo. Zdá sa, že delenie moci v USA stále funguje. To je dobrá správa, “ povedal.
Nemecký kancelár navštívil Trumpa v Bielom dome vo Washingtone po prvý a zároveň jedinýkrát v júni 2025, pripomína DPA.
