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Merz bude s kolegami z piatich členských štátov EÚ rokovať o rozpočte
Hlavy štátov a vlád v EÚ sa snažia dosiahnuť dohodu o rozpočte, pokiaľ možno do konca tohto roka.
Autor TASR
Berlín 26. augusta (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz pozval na štvrtok (27. 8.) do svojho úradu šéfov vlád z členských štátov EÚ, ktoré chcú rovnako ako Berlín výrazne znížiť rozpočet spoločenstva navrhnutý Európskou komisiou (EK) na roky 2028 až 2034. Do tejto skupiny patria Holandsko, Dánsko, Rakúsko, Fínsko a Švédsko. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Hlavy štátov a vlád v EÚ sa snažia dosiahnuť dohodu o rozpočte, pokiaľ možno do konca tohto roka. Európska komisia navrhuje rozpočet vo výške približne 1,76 bilióna eur (v cenách za rok 2025). Merz sa snaží presadiť zníženie tejto sumy o niekoľko stoviek miliárd eur.
Ako najväčšia ekonomika EÚ platí Nemecko zďaleka najvyšší príspevok do spoločného rozpočtu. Rozpočet, oficiálne nazývaný Viacročný finančný rámec (VFR), musí jednomyseľne schváliť všetkých 27 členských štátov.
Hlavy štátov a vlád v EÚ sa snažia dosiahnuť dohodu o rozpočte, pokiaľ možno do konca tohto roka. Európska komisia navrhuje rozpočet vo výške približne 1,76 bilióna eur (v cenách za rok 2025). Merz sa snaží presadiť zníženie tejto sumy o niekoľko stoviek miliárd eur.
Ako najväčšia ekonomika EÚ platí Nemecko zďaleka najvyšší príspevok do spoločného rozpočtu. Rozpočet, oficiálne nazývaný Viacročný finančný rámec (VFR), musí jednomyseľne schváliť všetkých 27 členských štátov.