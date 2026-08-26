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Streda 26. august 2026Meniny má Samuel
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Merz bude s kolegami z piatich členských štátov EÚ rokovať o rozpočte

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Na snímke Friedrich Merz. Foto: TASR/AP

Hlavy štátov a vlád v EÚ sa snažia dosiahnuť dohodu o rozpočte, pokiaľ možno do konca tohto roka.

Autor TASR
Berlín 26. augusta (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz pozval na štvrtok (27. 8.) do svojho úradu šéfov vlád z členských štátov EÚ, ktoré chcú rovnako ako Berlín výrazne znížiť rozpočet spoločenstva navrhnutý Európskou komisiou (EK) na roky 2028 až 2034. Do tejto skupiny patria Holandsko, Dánsko, Rakúsko, Fínsko a Švédsko. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Hlavy štátov a vlád v EÚ sa snažia dosiahnuť dohodu o rozpočte, pokiaľ možno do konca tohto roka. Európska komisia navrhuje rozpočet vo výške približne 1,76 bilióna eur (v cenách za rok 2025). Merz sa snaží presadiť zníženie tejto sumy o niekoľko stoviek miliárd eur.

Ako najväčšia ekonomika EÚ platí Nemecko zďaleka najvyšší príspevok do spoločného rozpočtu. Rozpočet, oficiálne nazývaný Viacročný finančný rámec (VFR), musí jednomyseľne schváliť všetkých 27 členských štátov.
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