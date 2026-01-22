< sekcia Ekonomika
Merz: Dohoda s Mercosurom je spravodlivá a vyvážená
Autor TASR
Davos 22. januára (TASR) - Dohoda medzi Európskou úniou a juhoamerickým blokom Mercosur je spravodlivá a vyvážená, vyhlásil vo štvrtok nemecký kancelár Friedrich Merz. Ak chce Európa dosiahnuť vyšší rast, neexistuje žiadna alternatíva, povedal na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Merz zopakoval svoju kritiku na adresu Európskeho parlamentu (EP), ktorý v stredu (21. 1.) tesnou väčšinou hlasov schválil návrh, aby dohodu EÚ-Mercosur posúdil Súdny dvor Európskej únie. „Nenecháme sa zastaviť,“ povedal kancelár a vyzval na predbežné uplatňovanie dohody.
Čakanie na stanovisko Súdneho dvora EÚ by mohlo výrazne oddialiť proces ratifikácie dohody so štyrmi krajinami združenia Mercosur - Brazíliou, Argentínou, Paraguajom a Uruguajom. Teoreticky by sa dohoda mohla predbežne uplatňovať aj skôr, ak Európska komisia (EK) prijme zodpovedajúce rozhodnutie. Dohodu podpísali zástupcovia EÚ a zúčastnených juhoamerických krajín v sobotu (17. 1.) v paraguajskej metropole Asunción po viac ako 25 rokoch vyjednávaní.
Dohoda s blokom Mercosur vytvorí podľa EK celosvetovo najväčšiu zónu voľného obchodu s viac ako 700 miliónmi spotrebiteľov. Dohodu odmietajú viaceré členské štáty EÚ na čele s Francúzskom, ktoré sa obávajú najmä prílevu lacnejších juhoamerických poľnohospodárskych produktov.
