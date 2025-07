Merz je „opatrne optimistický“ pri obchodnej dohode EÚ a USA

Berlín 9. júla (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu vyhlásil, že je „opatrne optimistický“ vo veci vyhliadok na dohodu medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojenými štátmi, ktorá by zabránila zvýšeniu ciel v USA. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



„Som opatrne optimistický, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu so Spojenými štátmi v najbližších dňoch alebo najneskôr do konca mesiaca,“ povedal Merz nemeckému parlamentu.



Trump v apríli oznámil rozsiahle „recipročné“ clá pre krajiny, ktoré vykazujú obchodné prebytky s USA. Ale ich zavedenie vzápätí pozastavil na 90 dní, aby umožnil rokovania a nabádal obchodných partnerov, aby sa snažili o dohodu s Washingtonom.



Zvýšené clá mali nadobudnúť platnosť v stredu po 90-dňovej prestávke. Trump však v pondelok (7. 7.) uviedol, že ich zavedenie bude odložené do 1. augusta. Odklad poskytol kľúčovým obchodným partnerom, ako je EÚ, viac času na dosiahnutie dohody s Washingtonom, aby sa predišlo vyšším clám.



Trump navrhol EÚ clá vo výške 20 % a neskôr pohrozil, že ich môže zvýšiť až na 50 % v prípade dovozu nad rámec špecifických sektorových colných sadzieb na automobily, hliník a oceľ, ktoré už Spojené štáty uplatňujú.



Merz v stredu uviedol tiež, že cieľom EÚ je „čo najrýchlejšie dosiahnuť obchodnú dohodu so Spojenými štátmi“, pričom medzi Bruselom a Washingtonom prebiehajú „intenzívne rokovania“. Dodal, že sám je s Trumpom v priamom kontakte vo veci obchodu, ale dosiahnutie dohody „nie je jednoduché vzhľadom na súčasné požiadavky americkej vlády“.



Dosiahnutie dohody je v záujme kľúčových nemeckých priemyselných odvetví, ako sú chemický, farmaceutický, strojársky a automobilový priemysel, upozornil Merz. Nemecký kancelár predtým vyzval na „rýchlu a jednoduchú“ dohodu so Spojenými štátmi, na rozdiel od obvyklej preferencie komplexných obchodných dohôd EÚ.