Merz: Nemecko čelí najväčším výzvam v povojnovom období
Na ekonomickom samite, ktorý zorganizovali noviny Süddeutsche Zeitung, označil Merz tieto výzvy za rozmanité a mimoriadne.
Autor TASR
Berlín 17. novembra (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok varoval, že Nemecko by mohlo čeliť najväčším výzvam od druhej svetovej vojny. Poukázal pritom na napäté diplomatické vzťahy s Čínou a Spojenými štátmi. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Na ekonomickom samite, ktorý zorganizovali noviny Süddeutsche Zeitung, označil Merz tieto výzvy za „rozmanité a mimoriadne“. „V závislosti od toho, ako sa veci vyvinú, môžu byť v nemeckej povojnovej histórii pre vládu bezprecedentné,“ uviedol kancelár.
Merz zdôraznil „hlbokú trhlinu v transatlantických vzťahoch, ktorá spochybňuje takmer všetko, čo sme desaťročia považovali za správne a potrebné“. Tvrdil tiež, že USA „sa snažia o niečo, čo sa rovná zničeniu Svetovej obchodnej organizácie (WTO)“. Čo sa týka Číny, nemecký líder poznamenal, že ázijská superveľmoc sa „navonok stáva agresívnejšou, vnútorne represívnejšou“.
Napriek tomuto výraznému medzinárodnému napätiu Merz vyjadril svoj záväzok k domácej stabilite a povedal, že koaličná vláda bude „čeliť výzvam a že urobí všetko pre to, aby si udržala koalíciu“. Pokiaľ ide o európske záležitosti, Merz naznačil, že je „pripravený urobiť významné ústupky na dokončenie európskeho kapitálového trhu“.
