Merz: Nemecko chce rýchle vyriešenie obchodného sporu medzi EÚ a USA

Brusel 26. júna (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz si želá rýchle vyriešenie obchodného sporu Európskej únie (EÚ) s USA. Nemecko podporuje Európsku komisiu (EK) v jej úsilí o dosiahnutie dohody, uviedol vo štvrtok Merz. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Brusel a Washington sú v spore po tom, ako americký prezident Donald Trump najprv zaviedol vysoké dovozné clá na mnohé krajiny vrátane členských štátov EÚ, potom však ich účinnosť pozastavil na 90 dní. Táto prestávka sa skončí 9. júla. Predstavitelia EK v súčasnosti rokujú so svojimi americkým partnermi a snažia sa nájsť dohodu pred uplynutím konečného termínu, ktorý stanovil Washington.



Ďalšími naliehavými otázkami sú dokončenie obchodnej dohody medzi EÚ a združením juhoamerických krajín Mercosur, ako aj konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, dodal Merz, ktorý vo štvrtok vycestoval do Bruselu na prvý samit EÚ od svojho májového nástupu do funkcie.