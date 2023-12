Merz: Nemecko dokáže pomáhať Ukrajine aj bez zvyšovania svojho dlhu

Berlín 12. decembra (TASR) - Nemecko dokáže naďalej podporovať Ukrajinu bez toho, aby pristúpilo k výraznému zvýšeniu svojho dlhu v rámci štátneho rozpočtu na rok 2024. Vyhlásil to v utorok predseda opozičnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Friedrich Merz. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Nemecko je stále jednou z hlavných darcovských krajín a poskytuje najmú humanitárnu pomoc utečencom, ktorí už sú v krajine, povedal Merz, ktorý v nemeckom parlamente vedie frakciu konzervatívneho bloku CDU/CSU. Prioritou je, aby títo utečenci čo najrýchlejšie vstúpili na trhu práce a prispeli tak k výraznému zníženiu výdavkov spolkovej vlády, dodal. Za dôležité označil aj poskytnutie väčšej pomoci ukrajinskej armáde. Pripomenul, že s vládou sa už niekoľko niekoľko mesiacov vedú diskusie o dodaní riadených striel Taurus na Ukrajinu, čo však blokuje kancelár Olaf Scholz. Tieto rakety sú schopné zasahovať ciele až do 500 kilometrov a Berlín ich Kyjevu zatiaľ nedodal pre obavy, že by ich ukrajinská armáda mohla použiť pri útokoch na ciele na ruskom území.



"Nie je to v prvom rade otázka peňazí. Je to predovšetkým otázka politickej vôle. A ak sa ešte budeme musieť rozprávať o peniazoch, sme na to pripravení. Ale podľa môjho odhadu sa to dá z veľkej časti urobiť v rámci súčasného rozpočtu," povedal Merz.