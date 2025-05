Merz: Nemecko sa môže opäť stať motorom rastu

Berlín 14. mája (TASR) - Nová nemecká vláda podporí slabnúce hospodárstvo daňovými úľavami, investíciami do infraštruktúry a znížením byrokracie, vyhlásil v stredu kancelár Friedrich Merz. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



„Môžeme využiť vlastné sily, aby sme sa opäť stali motorom rastu, na ktorý sa svet pozerá s obdivom,“ povedal Merz, ktorý vystúpil v dolnej komore nemeckého parlamentu (Bundestag) so svojim prvým vládnym vyhlásením. Nový kancelár zároveň poukázal na význam otvoreného medzinárodného obchodu, pričom zdôraznil, že je dôležité vyriešiť obchodné spory so Spojenými štátmi. „Chceme podporiť EÚ pri uzatváraní čo najväčšieho počtu nových obchodných dohôd hneď teraz,“ povedal Merz.



Nemecké, európske a medzinárodné ciele v oblasti klímy podľa kancelára zostávajú v platnosti, hlavný dôraz sa ale bude klásť na stanovenie cien emisií oxidu uhličitého (CO2). „Príjmy z neho nevyužijeme v štátnom rozpočte, ale cielene ich vrátime do hospodárstva a občanom,“ prisľúbil Merz a dodal, že jeho vládny kabinet bude k energetickej politike pristupovať „neideologicky a technologicky neutrálne“.