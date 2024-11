Merz: Nemeckú dlhovú brzdu je možné reformovať

Berlín 13. novembra (TASR) - Nemeckú dlhovú brzdu, ktorá obmedzuje deficit verejných financií na 0,35 % hrubého domáceho produktu (HDP), je možné reformovať. Vyhlásil to v stredu líder konzervatívnych kresťanských demokratov (CDU) Friedrich Merz. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Samozrejme, že sa to dá zreformovať," povedal na stredajšom podujatí Merz, ktorého strana vedie v prieskumoch verejnej mienky a má tak šance stať sa novým kancelárom po predčasných voľbách vo februári 2025. "Otázkou je, prečo? Za akým účelom? Aký bude výsledok takejto reformy?" skonštatoval.



Podľa Merza ak výsledkom reformy bude viac peňazí vynaložených na spotrebu a sociálnu politiku, nebude reformám otvorený. Ak však dodatočné pôžičky podporia investície dôležité pre pokrok, "potom môže byť odpoveď iná." Merz poznamenal, že dlhová brzda je technická otázka a do tejto diskusie sa teraz púšťať nechce.



V rámci CDU debatu o reforme dlhovej brzdy tento rok opäť otvoril Kai Wegner, konzervatívny starosta Berlína. A pridalo sa k nemu niekoľko mocných lídrov CDU z regionálnych vlád, ktoré obmedzuje tiež dlhová brzda. V strane sa tak vytvára tlak, pričom predsedovia regionálnych vlád z CDU tlačia na Merza, aby na schôdzach strany zaradil reformné plány do volebného programu.