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Merz: Nový rozpočet EÚ musí zahrnúť prostriedky na pomoc Ukrajine
Našu politiku voči Ukrajine musíme plne začleniť do európskeho rozpočtu, vyhlásil Merz v Berlíne na spoločnej tlačovej konferencii s maďarským premiérom Péterom Magyarom.
Autor TASR
Berlín 10. novembra (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok zopakoval svoju kritiku návrhu budúceho rozpočtu EÚ, pričom opätovne vyzval, aby zahrnul aj finančné prostriedky na pomoc Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Našu politiku voči Ukrajine musíme plne začleniť do európskeho rozpočtu,“ vyhlásil Merz v Berlíne na spoločnej tlačovej konferencii s maďarským premiérom Péterom Magyarom. V novom návrhu rozpočtového rámca EÚ na roky 2028 až 2034 sú potrebné „významné zmeny“, bez ktorých „nebude možné v dohľadnom čase uzavrieť rokovania“, zdôraznil kancelár. Rozpočet podľa neho musí klásť dôraz predovšetkým na obranu a konkurencieschopnosť, čo znamená, že doterajšie priority by mali ustúpiť do úzadia.
Ďalšou podmienkou úspešného zavŕšenia rokovaní je podľa Merza zhoda na tom, ako bude Európa v budúcnosti podporovať Ukrajinu, keďže „ide o spoločnú európsku úlohu, nie o zodpovednosť jednotlivých členských štátov“. Otázka financovania Ukrajiny v nasledujúcich rokoch „preto musí byť prirodzene súčasťou týchto rozpočtových rokovaní“, zdôraznil.
Maďarský premiér v reakcii na kancelárove vyjadrenia uviedol, že nepovažuje za „nevyhnutne správny postup“, aby sa sedemročný rozpočet, ktorý sa týka podpory európskych poľnohospodárov, študentov a podnikov, „akýmkoľvek spôsobom spájal s inou témou“. Maďarsko podľa neho prispieva k európskej bezpečnosti v iných oblastiach, napríklad ochranou vonkajšej južnej hranice EÚ. Hoci to so sebou prináša miliardové náklady, krajina sa za toto úsilie nikdy nedočkala zo strany EÚ žiadneho uznania, poznamenal Magyar.
Premiér sa tiež vyslovil proti požiadavke na stanovenie nových priorít a škrty v existujúcich oblastiach. „Maďarsko má trochu odlišné záujmy, takže napríklad poľnohospodárske a kohézne fondy by nemali dostať menej prostriedkov,“ uzavrel Magyar.
„Našu politiku voči Ukrajine musíme plne začleniť do európskeho rozpočtu,“ vyhlásil Merz v Berlíne na spoločnej tlačovej konferencii s maďarským premiérom Péterom Magyarom. V novom návrhu rozpočtového rámca EÚ na roky 2028 až 2034 sú potrebné „významné zmeny“, bez ktorých „nebude možné v dohľadnom čase uzavrieť rokovania“, zdôraznil kancelár. Rozpočet podľa neho musí klásť dôraz predovšetkým na obranu a konkurencieschopnosť, čo znamená, že doterajšie priority by mali ustúpiť do úzadia.
Ďalšou podmienkou úspešného zavŕšenia rokovaní je podľa Merza zhoda na tom, ako bude Európa v budúcnosti podporovať Ukrajinu, keďže „ide o spoločnú európsku úlohu, nie o zodpovednosť jednotlivých členských štátov“. Otázka financovania Ukrajiny v nasledujúcich rokoch „preto musí byť prirodzene súčasťou týchto rozpočtových rokovaní“, zdôraznil.
Maďarský premiér v reakcii na kancelárove vyjadrenia uviedol, že nepovažuje za „nevyhnutne správny postup“, aby sa sedemročný rozpočet, ktorý sa týka podpory európskych poľnohospodárov, študentov a podnikov, „akýmkoľvek spôsobom spájal s inou témou“. Maďarsko podľa neho prispieva k európskej bezpečnosti v iných oblastiach, napríklad ochranou vonkajšej južnej hranice EÚ. Hoci to so sebou prináša miliardové náklady, krajina sa za toto úsilie nikdy nedočkala zo strany EÚ žiadneho uznania, poznamenal Magyar.
Premiér sa tiež vyslovil proti požiadavke na stanovenie nových priorít a škrty v existujúcich oblastiach. „Maďarsko má trochu odlišné záujmy, takže napríklad poľnohospodárske a kohézne fondy by nemali dostať menej prostriedkov,“ uzavrel Magyar.