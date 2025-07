Merz očakáva rozhodnutie o reforme dlhovej brzdy najneskôr na jar 2026

Berlín 9. júla (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz očakáva, že vláda prijme rozhodnutie o prípadnej reforme v súčasnosti prísnych pravidiel v oblasti dlhu najneskôr na jar budúceho roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Merz v stredu na pôde Bundestagu povedal, že CDU/CSU sa dohodla s predstaviteľmi z koaličnej SPD na komisii, ktorá sa bude touto záležitosťou zaoberať. Ľudí do komisie by mali vymenovať po letnej parlamentnej prestávke, ktorá sa končí v septembri.



„Predpokladáme, že prvé výsledky budeme mať k dispozícii niekedy na prelome rokov. K finálnemu rozhodnutiu by sme mali dospieť najneskôr na jar budúceho roka,“ povedal Merz na margo reformy dlhových pravidiel poslancom Bundestagu.



Dodal, že diskusie o reforme dlhovej brzdy budú brať do úvahy rozhodnutie Ústavného súdu spred takmer dvoch rokov. V novembri 2023 Ústavný súd anuloval rozhodnutie vtedajšej vlády o presune 60 miliárd eur z nevyužitého dlhu z obdobia pandémie do klimatického fondu. Opoziční konzervatívci totiž toto rozhodnutie vlády na súde napadli s tým, že ide o trik, ako obísť dlhovú brzdu.



Dlhovú brzdu zaviedlo Nemecko za vlády Angely Merkelovej v roku 2009 a tento nástroj umožňuje nové pôžičky len do výšky 0,35 % ročného hrubého domáceho produktu (HDP). Akákoľvek reforma dlhovej brzdy bude musieť byť schválená dvomi tretinami hlasov ako v Bundestagu, tak aj v Spolkovej rade.