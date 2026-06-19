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Merz odmietol návrh viacročného rozpočtu EÚ
„Návrh, ktorý je na stole, ide príliš vysoko. Čísla je potrebné zredukovať,“ povedal.
Autor TASR
Brusel 19. júna (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok vyzval na prepracovanie návrhu rozpočtového plánu Európskej únie na roky 2028 až 2036. „Návrh, ktorý je na stole, ide príliš vysoko. Čísla je potrebné zredukovať,“ povedal Merz v Bruseli pred konzultáciami s lídrami ostatných členských štátov EÚ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Musí sa predložiť nový návrh,“ zdôraznil Merz. Európska komisia pripravila na roky 2028 až 2034 rozpočtový plán v celkovom objeme 1,76 bilióna eur. Cyperské predsedníctvo EÚ vo štvrtok (11. 6.) minulý týždeň predložilo návrh, ktorý počíta s miernym znížením rozpočtového rámca o 2 % alebo 32,8 miliardy eur. Vláda v Berlíne podľa zdrojov agentúry DPA označila tento plán za neudržateľný.
Kancelár Merz pôvodný návrh Komisie minulý rok odmietol s tým, že takúto úroveň výdavkov je ťažké odôvodniť v čase, keď sa vlády v celej Európe snažia šetriť. V piatok kancelár opäť zdôraznil, že Nemecko naďalej odmieta myšlienku nových dlhov, za ktoré by spoločne ručili členské štáty Únie.
„Musí sa predložiť nový návrh,“ zdôraznil Merz. Európska komisia pripravila na roky 2028 až 2034 rozpočtový plán v celkovom objeme 1,76 bilióna eur. Cyperské predsedníctvo EÚ vo štvrtok (11. 6.) minulý týždeň predložilo návrh, ktorý počíta s miernym znížením rozpočtového rámca o 2 % alebo 32,8 miliardy eur. Vláda v Berlíne podľa zdrojov agentúry DPA označila tento plán za neudržateľný.
Kancelár Merz pôvodný návrh Komisie minulý rok odmietol s tým, že takúto úroveň výdavkov je ťažké odôvodniť v čase, keď sa vlády v celej Európe snažia šetriť. V piatok kancelár opäť zdôraznil, že Nemecko naďalej odmieta myšlienku nových dlhov, za ktoré by spoločne ručili členské štáty Únie.