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Merz odmietol návrh viacročného rozpočtu EÚ

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Nemecký kancelár Friedrich Merz odpovedá na otázky novinárov počas príchodu na summit EÚ v Bruseli 18. júna 2026. Foto: TASR/AP

„Návrh, ktorý je na stole, ide príliš vysoko. Čísla je potrebné zredukovať,“ povedal.

Autor TASR
Brusel 19. júna (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok vyzval na prepracovanie návrhu rozpočtového plánu Európskej únie na roky 2028 až 2036. „Návrh, ktorý je na stole, ide príliš vysoko. Čísla je potrebné zredukovať,“ povedal Merz v Bruseli pred konzultáciami s lídrami ostatných členských štátov EÚ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

„Musí sa predložiť nový návrh,“ zdôraznil Merz. Európska komisia pripravila na roky 2028 až 2034 rozpočtový plán v celkovom objeme 1,76 bilióna eur. Cyperské predsedníctvo EÚ vo štvrtok (11. 6.) minulý týždeň predložilo návrh, ktorý počíta s miernym znížením rozpočtového rámca o 2 % alebo 32,8 miliardy eur. Vláda v Berlíne podľa zdrojov agentúry DPA označila tento plán za neudržateľný.

Kancelár Merz pôvodný návrh Komisie minulý rok odmietol s tým, že takúto úroveň výdavkov je ťažké odôvodniť v čase, keď sa vlády v celej Európe snažia šetriť. V piatok kancelár opäť zdôraznil, že Nemecko naďalej odmieta myšlienku nových dlhov, za ktoré by spoločne ručili členské štáty Únie.
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