Merz podporuje mechanizmus kompenzácie ciel na autá medzi USA a EÚ

Berlín 6. júna (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz bude presadzovať dohodu, podľa ktorej by sa americké autá mohli dovážať do Európskej únie (EÚ) bez cla výmenou za oslobodenie od cla pre rovnaký počet vozidiel z Európy vyvážaných do USA. Uviedol to v piatok na podujatí v Berlíne len niekoľko hodín po návrate z návštevy vo Washingtone. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



„Musíme zistiť, či môžeme prísť s pravidlom o kompenzácii alebo niečo v tomto zmysle,“ povedal.



„Dohodli sme sa, že medzi Bielym domom a úradom kancelára budeme mať dvoch zástupcov, ktorí budú teraz spolu intenzívne rokovať o nemecko-amerických obchodných vzťahoch,“ dodal nemecký kancelár po rokovaniach s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



Merz poznamenal tiež, že obchodné rokovania s USA zostávajú v kompetencii Európskej únie a že neskôr v piatok sa porozpráva s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, aby ju informoval o výsledku svojho stretnutia s Trumpom.



Nemecký kancelár hovoril o tomto návrhu po tom, čo zdroje z automobilového priemyslu minulý mesiac agentúre Reuters povedali, že Mercedes-Benz, BMW a Volkswagen rokujú s Washingtonom o možnej dohode o clách.



Generálny riaditeľ Mercedes-Benz Ola Kaellenius vo štvrtok (5. 6.) v rozhovore pre Spiegel uviedol, že takýto mechanizmus by mohol pôsobiť ako precedens pre iné odvetvia.