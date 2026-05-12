Merz pred odborármi obhajoval reformný program
Jeho slová však našli len malú podporu medzi približne 400 účastníkmi snemu Nemeckej odborovej konfederácie (DGB).
Autor TASR
Berlín 12. mája (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok vyzval odbory, aby reformný program jeho vlády vnímali skôr ako príležitosť než ako hrozbu. Jeho slová však našli len malú podporu medzi približne 400 účastníkmi snemu Nemeckej odborovej konfederácie (DGB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Kancelár argumentoval, že prosperitu nie je možné zabezpečiť bez hospodárskeho rastu a potrebných systémových zmien. „Jednoducho sme nedokázali modernizovať našu krajinu,“ povedal Merz. Na jeho zmienku o potrebe úsporných opatrení účastníci odborového zjazdu reagovali pískaním a hlasnými prejavmi nesúhlasu. Merz označil za „najtvrdší oriešok na rozlúsknutie“ dôchodkovú reformu, ktorú si vláda predsavzala schváliť toto leto.
„Nič z toho nie je zlomyseľnosť z mojej strany ani zo strany spolkovej vlády,“ zdôraznil kancelár. „Je to demografia a matematika,“ dodal a odborárov vyzval, aby sa podieľali na reformách. „Potrebujeme spoločne hľadať cesty, ako posunúť našu krajinu vpred,“ uzavrel Merz.
