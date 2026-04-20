Merz si želá posilnenie hospodárskej spolupráce s Brazíliou
Objem obchodu medzi Nemeckom a Brazíliou v roku 2024 prekročil 20 miliárd eur, čo je pre ekonomiky tejto veľkosti podľa Merza „rozhodne príliš málo“.
Autor TASR
Hannover 20. apríla (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz si želá výrazné posilnenie hospodárskej spolupráce s Brazíliou. Objem vzájomného obchodu by sa mal v nasledujúcich rokoch zdvojnásobiť. Vyhlásil to v pondelok na hannoverskom veľtrhu. Na podujatí, ktoré sa považuje za jeden z najväčších priemyselných veľtrhov na svete, je Brazília tento rok partnerskou krajinou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Objem obchodu medzi Nemeckom a Brazíliou v roku 2024 prekročil 20 miliárd eur, čo je pre ekonomiky tejto veľkosti podľa Merza „rozhodne príliš málo“. Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a juhoamerickým blokom Mercosur si kladie za ciel tento objem zvýšiť. „Obe strany Atlantiku budú mať prospech z odstránenia ciel a zníženia ďalších obchodných bariér,“ dodal kancelár. Brazíliu označil za kľúčového partnera v čoraz náročnejšom svete. Obe krajiny podľa neho zdieľajú záujem o politické usporiadanie, v ktorom sa možno spoliehať na dohody a zmluvy. Merz zdôraznil, že otvorený, spravodlivý a voľný obchod je možný len na tomto základe.
Z pohľadu Nemecka je strategicky dôležitou otázkou aj prístup k surovinám. Brazília má podľa Merza „obrovský potenciál“ v oblasti prvkov vzácnych zemín. „Veľké príležitosti spočívajú v nákladovo efektívnej ťažbe určitých kovov potrebných pre elektromobilitu a veterné turbíny,“ priblížil kancelár. Uzavrel, že Nemecko je pripravené podporiť Brazíliu „technologickým know-how a odbornými znalosťami“ s cieľom ďalej rozširovať hospodárske vzťahy.
