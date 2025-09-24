Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Merz sľubuje ďalšie úľavy pre automobilový a oceliarsky priemysel

Na archívnej snímke z 18. septembra 2025 nemecký kancelár Friedrich Merz odpovedá na otázky novinárov počas stretnutia so španielskym premiérom Pedrom Sanchezom v Madride. Foto: TASR/AP

O konkrétnych krokoch plánuje čoskoro hovoriť so zástupcami oboch sektorov, ako aj s odborármi a dotknutými spolkovými krajinami.

Berlín 24. septembra (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz sľubuje ďalšie úľavy pre automobilový a oceliarsky priemysel v najväčšej európskej ekonomike. O konkrétnych krokoch plánuje čoskoro hovoriť so zástupcami oboch sektorov, ako aj s odborármi a dotknutými spolkovými krajinami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Kľúčové je udržať tieto odvetvia v Nemecku a vytvoriť im dobrú perspektívu, povedal Merz v stredu v nemeckom parlamente. Prosperita a bezpečnosť krajiny do značnej miery závisia od toho, či sa dokáže postaviť na čelo technologického vývoja, ktorý v súčasnosti prebieha vo svete, poznamenal šéf Kresťanskodemokratickej únie (CDU). „Dobrou správou je, že to dokážeme urobiť a už to robíme,“ dodal Merz.

Konkrétne poukázal na strojárstvo, robotiku, automobilový a chemický priemysel, biotechnológie a zdravotnícke technológie. V kombinácii s umelou inteligenciou a kvantovou technológiou môže byť Nemecko aj v 21. storočí jednou z popredných priemyselných ekonomík na svete, uzavrel kancelár.
