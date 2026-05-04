Merz: Trumpove nové clá nie sú opatrenie zamerané proti Nemecku
Trump chce zasiahnuť celú Európu, povedal pre televíziu ARD.
Autor TASR
Berlín 4. mája (TASR) - Vyššie clá na automobily z EÚ, ktoré ohlásil americký prezident Donald Trump, nie sú zamerané konkrétne proti Nemecku, vyhlásil v nedeľu nemecký kancelár Friedrich Merz. Trump chce zasiahnuť celú Európu, povedal pre televíziu ARD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Americký prezident má „právo byť do istej miery sklamaný“ z toho, že sa nepodarilo dokončiť dohodu dohodu o clách medzi Spojenými štátmi a EÚ z augusta minulého roka, dodal Merz. V Európskom parlamente (EP) pretrváva odpor voči tejto dohode a Trump začína byť netrpezlivý, pretože európska strana neustále formuluje nové podmienky, vysvetlil kancelár. „Američania to už majú hotové, Európania nie,“ povedal Merz. „Preto si želám, aby sme sa tu čo najskôr dohodli,“ zdôraznil.
Trump v piatok (1. 5.) vyhlásil, že od tohto týždňa zvýši clá na autá a nákladné vozidlá dovážané z EÚ na 25 %. Zároveň Úniu obvinil z nedodržiavania obchodnej dohody a eskalácie dlhotrvajúcich transatlantických obchodných sporov. V auguste minulého roka sa pritom Trump a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dohodli, že na väčšinu amerického dovozu z EÚ vrátane áut a automobilových dielcov sa budú uplatňovať clá na úrovni 15 %.
USA sú naďalej kľúčovým exportným trhom pre nemecké automobilky, ako sú Porsche, BMW či Mercedes-Benz. Šéf nemeckého ekonomického inštitútu Ifo Clemen Fuest počas víkendu upozornil na riziko obchodnej vojny, ktorá by podľa neho nastala, ak by EÚ zaviedla odvetné opatrenia voči novým Trumpovým clám. V takomto prípade by Nemecko v roku 2016 čelilo recesii, varoval.
