Merz vyzval na posilnenie energopartnerstva v oblasti Severného mora
Autor TASR
Berlín 5. januára (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok vyzval štáty v oblasti Severného mora na posilnenie energetického partnerstva. Severné more by sa malo stať „najväčším rezervoárom čistej energie na svete“, uviedol Merz. Problematike sa bude venovať tretí samit o Severnom mori, ktorý vláda v Berlíne zvoláva na 26. januára do Hamburgu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Pozvánku na samit dostali Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Veľká Británia, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko a Európska únia. Prvýkrát by mali byť zastúpené aj Island a NATO. Cieľom samitu je ďalej ambiciózne napredovať v cezhraničnom rozširovaní veternej energie na mori a rozvoji trhu s vodíkom v celom regióne Severného mora, uvádza sa vo vyhlásení nemeckej vlády. V oblasti pobrežnej infraštruktúry sa dôraz zameria na prepojenie veterných elektrární s cieľom posilniť medzinárodný obchod s elektrinou. Samit by mal položiť základy na umožnenie cezhraničnej výroby a prepravy energie, priblížil Merz.
Na predchádzajúcom samite o Severnom mori v roku 2023 v belgickom Ostende vtedajší nemecký kancelár Olaf Scholz a zástupcovia ďalších štátov podpísali deklaráciu, v ktorej sa zaviazali urýchliť rozširovanie veterných elektrární vo svojich pobrežných vodách.
