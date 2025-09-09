< sekcia Ekonomika
Merz vyzval na prehodnotenie plánovaného zákazu spaľovacích motorov
Otvorenosť voči technológiám prospeje konkurencieschopnosti aj efektívnej ochrane klímy, dodal Merz.
Autor TASR
Mníchov 9. septembra (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz sa vyslovil za prehodnotenie plánovaného zákazu spaľovacích motorov v Európskej únii (EÚ). Jednostranné politické rozhodnutia o určitých technológiách nie sú správnym ekonomickým krokom nielen z pohľadu tohto odvetvia, povedal v utorok pri otvorení automobilového veľtrhu IAA Mobility v Mníchove. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Otvorenosť voči technológiám prospeje konkurencieschopnosti aj efektívnej ochrane klímy, dodal Merz. Nemecko sa musí „opäť stať konkurencieschopným, medzinárodne uznávaným hospodárskym centrom, na ktoré svet nepozerá s údivom, ale s obdivom“, zdôraznil kancelár. Na realistické posúdenie situácie a zmenu kurzu v klimatickej politike EÚ vyzvalo aj Združenie nemeckého automobilového priemyslu (VDA), ktoré je organizátorom mníchovského autosalónu.
Bavorský premiér Markus Söder minulý týždeň zopakoval svoju požiadavku na zrušenie zákazu spaľovacích motorov. Plán označil za nesprávny a vyzval na jeho nahradenie inými alternatívami. Budúcnosť automobilizmu je osudovou otázkou nemeckého priemyslu a bez automobilov hrozí ekonomike kolaps, varoval Söder.
Otvorenosť voči technológiám prospeje konkurencieschopnosti aj efektívnej ochrane klímy, dodal Merz. Nemecko sa musí „opäť stať konkurencieschopným, medzinárodne uznávaným hospodárskym centrom, na ktoré svet nepozerá s údivom, ale s obdivom“, zdôraznil kancelár. Na realistické posúdenie situácie a zmenu kurzu v klimatickej politike EÚ vyzvalo aj Združenie nemeckého automobilového priemyslu (VDA), ktoré je organizátorom mníchovského autosalónu.
Bavorský premiér Markus Söder minulý týždeň zopakoval svoju požiadavku na zrušenie zákazu spaľovacích motorov. Plán označil za nesprávny a vyzval na jeho nahradenie inými alternatívami. Budúcnosť automobilizmu je osudovou otázkou nemeckého priemyslu a bez automobilov hrozí ekonomike kolaps, varoval Söder.