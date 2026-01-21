< sekcia Ekonomika
Merz: Zablokovanie dohody EÚ - Mercosur v EP je poľutovaniahodný krok
Parlament „neuznal geopolitickú situáciu“, napísal kancelár na sociálnej sieti.
Autor TASR,aktualizované
Berlín 21. januára (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz označil v stredu za „poľutovaniahodný“ krok Európskeho parlamentu (EP), ktorý sa rozhodol postúpiť už podpísanú dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a juhoamerickým blokom Mercosur Súdnemu dvoru EÚ (SDEÚ). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Parlament „neuznal geopolitickú situáciu“, napísal kancelár na sociálnej sieti. „Sme presvedčení o zákonnosti dohody. Žiadne ďalšie odklady. Dohoda sa teraz musí dočasne uplatňovať,“ zdôraznil nemecký kancelár.
Európsky parlament v stredu zablokoval ratifikáciu dohody medzi EÚ - Mercosur. Návrh požiadať Európsky súdny dvor (ESD) o stanovisko k zlučiteľnosti dohôd so zmluvami EÚ schválili zákonodarcovia tesnou väčšinou hlasov. SDEÚ teraz musí dohodu preskúmať skôr, než budú môcť Európsky parlament a členské štáty pokračovať v ratifikačnom procese. Na základe Zmlúv o EÚ môžu členské štáty, Európsky parlament alebo Európska komisia (EK) vyzvať SDEÚ, aby posúdil, či sú plánované medzinárodné dohody v súlade s právom Únie.
Nemecká vláda verí v deeskaláciu vzťahov medzi EÚ a USA
Nemecká vláda je presvedčená, že napriek novým colným hrozbám amerického prezidenta Donalda Trumpa je stále možné vyhnúť sa eskalácii vo vzťahoch medzi EÚ a Spojenými štátmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v stredu odvolala na nemenovaného zástupcu hovorcu vlády v Berlíne.
Cieľom je posilniť spoluprácu a spoločne riešiť legitímne bezpečnostné záujmy, uviedol nemecký predstaviteľ s tým, že je potrebné dohodnúť sa na základných princípoch. Kľúčovú úlohu v úsilí o sformulovanie jednotnej európskej reakcie podľa neho zohráva nemecký kancelár Friedrich Merz.
Hlavy štátov a vlád členských štátov EÚ sa vo štvrtok (22. 1.) večer stretnú v Bruseli na mimoriadnom samite o venovanom Trumpovým snahám o získanie kontroly nad Grónskom, ktoré je v súčasnosti autonómnym územím Dánska. Členským štátom EÚ a NATO, ktoré odmietajú tento plán, hrozí americký prezident zavedením dodatočných ciel. EÚ zvažuje okrem iných opatrení aj zavedenie odvetných ciel, ak sa naplnia Trumpove hrozby. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v takomto prípade trvá na aktivácii tzv. Nástroja proti ekonomickému nátlaku (ACI).
Tento mechanizmus umožňuje obmedziť dovoz tovaru a služieb a môže byť použitý ako legislatívny spôsob na ochranu EÚ a jej členských krajín pred ekonomickým nátlakom zo strany štátov, ktoré sa snažia donútiť Úniu k zmene politiky prostredníctvom obchodných obmedzení. EÚ tento nástroj doteraz nikdy nepoužila.
