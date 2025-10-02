Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Merz zvoláva na budúci týždeň automobilový samit

Na snímke Friedrich Merz. Foto: TASR/AP

Na stretnutí v úrade kancelára 9. októbra sa očakáva účasť zástupcov automobiliek, dodávateľov, záujmových združení a odborového zväzu IG Metall.

Autor TASR
Berlín 2. októbra (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz plánuje na automobilovom samite na budúci týždeň diskutovať o spôsoboch, ako zvýšiť konkurencieschopnosť kľúčového odvetvia najväčšej európskej ekonomiky. Na stretnutí v úrade kancelára 9. októbra sa očakáva účasť zástupcov automobiliek, dodávateľov, záujmových združení a odborového zväzu IG Metall, oznámil vo štvrtok hovorca vlády Steffen Meyer. TASR o tom informuje na základe správy DPA.

Chýbať nebudú vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil a ďalší členovia vlády, pozvanie dostali aj predsedovia vlád spolkových krajín, kde majú automobilky výrobné závody, dodal Meyer.

„Vidíme, že situácia je v mnohých oblastiach napätá,“ vysvetlil hovorca. Dvojhodinové stretnutie sa podľa neho zameria na spoločné hľadanie riešení, ktoré úspešne pripravia automobilové odvetvie na technológie budúcnosti. Je dôležité zabezpečiť pracovné miesta a dosiahnuť klimatické ciele, zdôraznil Meyer.

Jednou z tém bude aj plánovaný zákaz vozidiel so spaľovacími motormi v Európskej únii od roku 2035. Vláda si želá, aby sa táto otázka prediskutovala na európskej úrovni ešte v tomto roku, dodal hovorca.

Nemecký automobilový priemysel zápasí s poklesom predaja, konkurenciou z Číny a ťažkosťami pri prechode na elektromobilitu. Mnohé spoločnosti preto zavádzajú úsporné opatrenia a znižujú počet pracovných miest alebo obmedzujú výrobu.
