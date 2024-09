MESA10: Vysoké dane v SR ohrozujú konkurencieschopnosť ekonomiky

Bratislava 26. septembra (TASR) - Plánované zvyšovanie sadzby dane z príjmov právnických osôb v rámci konsolidačných opatrení ohrozí konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. Slovensko nie je atraktívne pre investície a jeho daňový systém trestá vzdelaných a úspešných. Upozornili na to vo štvrtok odborníci zo slovenského think-tanku MESA10 v rámci prezentácie dát projektu 'Čo dostávam za svoje dane'.



"Slovensko malo v uplynulých rokoch najvyššiu sadzbu dane z príjmov právnických osôb v zoskupení V4. Vláda chce túto sadzbu od budúceho roka zvýšiť na 22 %, čo znamená, že budeme už len jediný percentuálny bod za Rakúskom. Ak si na druhú misku váh dáme napríklad kvalitu dopravnej infraštruktúry, je otázne, ktorá firma bude za týchto okolností ešte ochotná investovať na Slovensku," povedal ekonomický analytik MESA10 Tomáš Meravý.



Slovenskí zamestnanci podľa neho platia neúmerne veľa na daniach a odvodoch, najmä ak majú vyšší než priemerný plat, čo považuje za jeden z hlavných problémov slovenského podnikateľského prostredia. Progresivita zdanenia práce je u nás vyššia než vo väčšine susedných štátov, čo vedie k tomu, že domáci zamestnanec odvedie z ceny práce štátu výrazne viac než zamestnanec na rovnakej pozícii v zahraničí, doplnil analytik.



Ekonómovia upozorňujú na nízky rast slovenskej ekonomiky, ktorý spôsobuje pokles životnej úrovne v porovnaní so susednými štátmi. Dôvodom by mal byť slabý rast produktivity práce a nízke investície. Rast hrubého domáceho produktu je podľa odborníkov ťahaný domácou spotrebou, čo nie je dlhodobo udržateľné. Slovensko by malo mať okrem toho problém aj s deficitom bežného účtu platobnej bilancie, podobne ako Grécko počas dlhovej krízy.



"Cieľom nášho projektu je zvyšovať povedomie občanov o tom, ako by mali byť dobre spravované verejné financie a upozorniť na to, že prudké zvyšovanie daní môže narúšať konkurencieschopnosť našej ekonomiky, čo sa nám na základe našich dát aj potvrdilo. Musíme skonštatovať, že Slovensko sa z pozície premianta v regióne dostáva na takmer poslednú priečku. Čiže ten stav je pomerne vážny a alarmujúci," uzavrel výkonný riaditeľ think-tanku Ján Marušinec.



MESA10 je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa od svojho vzniku v roku 1922 venuje ekonomickým a sociálnym analýzam. Prezidentom MESA10 je bývalý minister financií Ivan Mikloš.