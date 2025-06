MEŠKÁ VÁM LET? Za týchto podmienok môžete získať finančnú kompenzáciu

Bratislava 10. júna (TASR) - Pri viac ako trojhodinovom meškaní letu môže cestujúcim vzniknúť nárok na finančnú kompenzáciu, pričom výška náhrady sa pohybuje od 250 do 600 eur v závislosti od dĺžky letu. Podmienkou je, aby meškanie nevzniklo mimoriadnymi okolnosťami, pripomenula riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová. Práva cestujúcich v leteckej doprave upravuje v EÚ nariadenie z roku 2004, ktoré sa vzťahuje na oneskorenie, zrušenie letu aj odmietnutie nástupu na palubu.



Aby bol nárok uznateľný podľa úniovej úpravy, musí ísť buď o let, ktorý odlieta z letiska v EÚ, a to bez ohľadu na dopravcu, prípadne z letiska mimo EÚ na letisko v EÚ za predpokladu, že ide o úniového dopravcu. „Okrem finančnej kompenzácie máte v prípade dlhšieho čakania aj nárok na starostlivosť, čo zahŕňa občerstvenie, možnosť telefonického spojenia a v prípade nutnosti aj ubytovanie. Nároky sa uplatňujú priamo u leteckého dopravcu,“ priblížila Hekšová.



Nárok na finančnú náhradu nevzniká, pokiaľ je meškanie zapríčinené napríklad hmlou. Hoci je dĺžka oneskorenia splnená a boli splnené aj ostatné kritéria, nariadenie vylučuje zodpovednosť leteckého dopravcu v prípade tzv. mimoriadnych okolností. Tými sa rozumejú práve nevhodné počasie alebo prírodné javy, ako je napríklad výskyt sopečného popola v letovej trase. V týchto situáciách dopravca nemôže ovplyvniť vznik meškania, a preto nie je povinný kompenzáciu vyplácať.



Okrem oneskorených letov pamätá úniová úprava práv cestujúcich aj na situácie, keď bol bez oprávneného dôvodu odmietnutý nástup na palubu. „V týchto prípadoch je dôležité sa zoznámiť s podmienkami konkrétnych aerolínií, najmä s lehotou, do kedy sa musíte najneskôr dostaviť na odbavenie a nástup,“ radí Hekšová a dodáva: „Ak ste sa dostavili včas, splnili všetky podmienky prepravy, a napriek tomu vám bol nástup odmietnutý, môžete sa domáhať finančnej kompenzácie a úhrady za náhradnú dopravu či starostlivosť počas čakania,“ dodala.