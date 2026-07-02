< sekcia Ekonomika
Meškalo vám lietadlo? Pomôcť môže cestovné poistenie
Zmeškaný odjazd nie je to isté ako meškanie letu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 2. júla (TASR) - Meškajúci let, pokazené lietadlo alebo kufor, ktorý nedorazí spolu s vami, vedia pokaziť celú dovolenku. Mnohí cestujúci vtedy riešia, kto im preplatí nový let, hotel, jedlo alebo stratený deň dovolenky. „Dôležité je vedieť, čo má riešiť letecká spoločnosť, čo cestovná kancelária a kedy môže pomôcť cestovné poistenie,“ uviedla poistná analytička spoločnosti Swiss Life Select Slovensko Erika Šabíková.
V prípade cestovania cez cestovnú kanceláriu je let súčasťou zájazdu. Cestovná kancelária by preto podľa odborníčky mala klientom vysvetliť, čo sa deje, ako bude zabezpečený náhradný odlet a čo bude s ubytovaním alebo so službami, ktoré pre meškanie nestihli využiť.
Ak je letenka kúpená samostatne, prvým zodpovedným subjektom je letecká spoločnosť. „Tá má riešiť najmä náhradný let, starostlivosť počas čakania a prípadnú finančnú kompenzáciu, ak sú splnené podmienky,“ vysvetlila analytička.
Cestovné poistenie podľa nej nenahrádza povinnosti leteckej spoločnosti ani cestovnej kancelárie. Môže pomôcť ako ďalšia ochrana, ak je dojednaný vhodný letecký balík. Pri ceste lietadlom sa oplatí pozrieť, či cestovné poistenie kryje najmä meškanie letu, oneskorenie batožiny, zmeškaný odjazd, uviaznutie na letisku a zrušený let.
„Nie každá poisťovňa kryje všetky tieto situácie automaticky. Kým niektoré poisťovne ponúkajú v rámci leteckého balíka finančnú kompenzáciu len za meškanie batožiny, iné môžu pomôcť aj pri meškaní letu alebo zmeškanom odjazde. Preto nestačí pozerať iba na názov balíka. Dôležité je pozrieť si aj konkrétne podmienky,“ poradila Šabíková.
Často dopytované je pripoistenie meškania letu. To znamená, že lietadlo neodletí alebo nepriletí v plánovanom čase. Napríklad lietadlo malo odletieť o 10.00 h, ale pre technickú poruchu odletí až na druhý deň. Ak má cestujúci poistené meškanie letu, poisťovňa môže vyplatiť poistné plnenie napríklad podľa počtu hodín meškania letu. Nárok však zvyčajne nevzniká hneď od prvej hodiny.
Napríklad poisťovňa plní pri meškaní dlhšom ako šesť hodín a vypláca 20 eur za každú hodinu meškania. Ak lietadlo mešká 24 hodín, prvých šesť hodín sa teda nepočíta. Plnenie bude poskytnuté za 18 hodín meškania. Pri sadzbe 20 eur za hodinu by klient dostal 360 eur.
Poistenie na oneskorenie batožiny pomôže vtedy, ak cestujúci priletí do destinácie, ale kufor nepríde spolu s ním. Môže napríklad prísť k moru, ale batožina dorazí až na druhý deň.
Poisťovňa môže preplatiť alebo vyplatiť dohodnutú sumu na základné veci. Napríklad hygienu, oblečenie alebo potreby pre deti. Nárok však vzniká až po čase uvedenom v poistných podmienkach, napríklad po šiestich, 12 alebo 24 hodinách omeškaného dodania batožiny.
Zmeškaný odjazd nie je to isté ako meškanie letu. Pri meškaní letu cestujúci čaká na lietadlo, ktoré neodletelo načas. Pri zmeškanom odjazde je problém na ceste na letisko. Vtedy môže pomôcť poistenie zmeškaného odjazdu, ale iba vtedy, ak ide o dôvod uvedený v poistných podmienkach a možno ho preukázať.
Ak sa cestujúci lietadlom obáva nepredvídateľných situácií, napríklad, že nestihne prísť na letisko včas, mal by si skontrolovať, či cestovné poistenie obsahuje aj letecký balík.
Analytička poradila, že sa netreba báť pýtať na to, čo presne letecký balík kryje, aké sú podmienky poisťovne, ale aj akú finančnú kompenzáciu možno očakávať. „Rozhodujúce nie je len to, že poistenie leteckého balíka máte. Rozhodujúce je, či kryje situáciu, s ktorou sa na ceste môžete stretnúť,“ dodala Šabíková.
V prípade cestovania cez cestovnú kanceláriu je let súčasťou zájazdu. Cestovná kancelária by preto podľa odborníčky mala klientom vysvetliť, čo sa deje, ako bude zabezpečený náhradný odlet a čo bude s ubytovaním alebo so službami, ktoré pre meškanie nestihli využiť.
Ak je letenka kúpená samostatne, prvým zodpovedným subjektom je letecká spoločnosť. „Tá má riešiť najmä náhradný let, starostlivosť počas čakania a prípadnú finančnú kompenzáciu, ak sú splnené podmienky,“ vysvetlila analytička.
Cestovné poistenie podľa nej nenahrádza povinnosti leteckej spoločnosti ani cestovnej kancelárie. Môže pomôcť ako ďalšia ochrana, ak je dojednaný vhodný letecký balík. Pri ceste lietadlom sa oplatí pozrieť, či cestovné poistenie kryje najmä meškanie letu, oneskorenie batožiny, zmeškaný odjazd, uviaznutie na letisku a zrušený let.
„Nie každá poisťovňa kryje všetky tieto situácie automaticky. Kým niektoré poisťovne ponúkajú v rámci leteckého balíka finančnú kompenzáciu len za meškanie batožiny, iné môžu pomôcť aj pri meškaní letu alebo zmeškanom odjazde. Preto nestačí pozerať iba na názov balíka. Dôležité je pozrieť si aj konkrétne podmienky,“ poradila Šabíková.
Často dopytované je pripoistenie meškania letu. To znamená, že lietadlo neodletí alebo nepriletí v plánovanom čase. Napríklad lietadlo malo odletieť o 10.00 h, ale pre technickú poruchu odletí až na druhý deň. Ak má cestujúci poistené meškanie letu, poisťovňa môže vyplatiť poistné plnenie napríklad podľa počtu hodín meškania letu. Nárok však zvyčajne nevzniká hneď od prvej hodiny.
Napríklad poisťovňa plní pri meškaní dlhšom ako šesť hodín a vypláca 20 eur za každú hodinu meškania. Ak lietadlo mešká 24 hodín, prvých šesť hodín sa teda nepočíta. Plnenie bude poskytnuté za 18 hodín meškania. Pri sadzbe 20 eur za hodinu by klient dostal 360 eur.
Poistenie na oneskorenie batožiny pomôže vtedy, ak cestujúci priletí do destinácie, ale kufor nepríde spolu s ním. Môže napríklad prísť k moru, ale batožina dorazí až na druhý deň.
Poisťovňa môže preplatiť alebo vyplatiť dohodnutú sumu na základné veci. Napríklad hygienu, oblečenie alebo potreby pre deti. Nárok však vzniká až po čase uvedenom v poistných podmienkach, napríklad po šiestich, 12 alebo 24 hodinách omeškaného dodania batožiny.
Zmeškaný odjazd nie je to isté ako meškanie letu. Pri meškaní letu cestujúci čaká na lietadlo, ktoré neodletelo načas. Pri zmeškanom odjazde je problém na ceste na letisko. Vtedy môže pomôcť poistenie zmeškaného odjazdu, ale iba vtedy, ak ide o dôvod uvedený v poistných podmienkach a možno ho preukázať.
Ak sa cestujúci lietadlom obáva nepredvídateľných situácií, napríklad, že nestihne prísť na letisko včas, mal by si skontrolovať, či cestovné poistenie obsahuje aj letecký balík.
Analytička poradila, že sa netreba báť pýtať na to, čo presne letecký balík kryje, aké sú podmienky poisťovne, ale aj akú finančnú kompenzáciu možno očakávať. „Rozhodujúce nie je len to, že poistenie leteckého balíka máte. Rozhodujúce je, či kryje situáciu, s ktorou sa na ceste môžete stretnúť,“ dodala Šabíková.