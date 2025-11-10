< sekcia Ekonomika
Meškania a rušenia letov v USA sa zhoršujú
Stovky tisíc cestujúcich cez víkend čelili meškaniu alebo zrušeniu letov.
Autor TASR
Washington 10. novembra (TASR) - Meškania a rušenia letov v USA pribúdajú, keďže nedostatok pracovníkov riadenia letovej prevádzky sa prudko zhoršuje. Minister dopravy Sean Duffy varoval pred chaosom, ak sa problémy nepodarí vyriešiť do Dňa vďakyvzdania. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.
Stovky tisíc cestujúcich cez víkend čelili meškaniu alebo zrušeniu letov. Najhoršia situácia bola zatiaľ v nedeľu (9. 11.), keď letecké spoločnosti zrušili viac ako 2800 letov v USA a viac ako 10.200 letov malo meškanie. Dôvodom je nedostatok personálu, v dôsledku čoho Federálny úrad pre letectvo (FAA) nariadil tento týždeň zníženie počtu letov o 10 % na 40 rušných amerických letiskách.
Škrty v letoch sa začali v piatok (7. 11.) na úrovni 4 % a do 14. novembra sa zvýšia na 10 %. Majú platiť medzi 6.00 a 22.00 h miestneho času a ovplyvnia všetky komerčné lety. Pracovníci riadenia letovej prevádzky sú totiž federálnymi zamestnancami a počas odstávky vlády, tzv. shutdownu, zostali bez platu. Odstávka trvá už rekordných 40 dní.
„Bude to len horšie, dva týždne pred Dňom vďakyvzdania sa letecká doprava zníži na minimum,“ povedal Duffy v programe CNN. Milióny ľudí zvyčajne cestujú za rodinou v období pred Dňom vďakyvzdania, ktorý je jedným z najdôležitejších sviatkov v USA a tento rok pripadá na 27. novembra.
Americký Senát v nedeľu večer hlasoval za schválenie návrhu zákona o ukončení shutdownu. „Skúšobné“ hlasovanie z nedeľňajšieho večera bolo prvým z procesných krokov potrebných na prijatie dočasného rozpočtu vlády do januára budúceho roka a uvoľnenie financií na opätovné obnovenie fungovania federálnych inštitúcií a agentúr.
Ale ak aj Senát návrh zákona schváli, balík musí ešte odsúhlasiť Snemovňa reprezentantov a poslať ho na podpis prezidentovi Donaldovi Trumpovi, čo môže trvať niekoľko dní. Odborníci varovali, že aj po opätovnom otvorení vlády potrvá nejaký čas, kým sa situácia v leteckej doprave vráti do normálu.
Duffy poznamenal, že neplánuje zrušiť obmedzenia letov, kým sa pracovníci riadenia letovej prevádzky nezačnú vracať do práce a nezlepší sa bezpečnosť letov. Mnohé letecké spoločnosti už naplánovali zrušenie letov na nasledujúce dni. FAA medzitým informoval, že má problémy s personálnym obsadením 12 veží riadenia letovej prevádzky.
Od začiatku odstávky 1. októbra odchádza do dôchodku čoraz viac pracovníkov riadenia letovej prevádzky, povedal Duffy. FAA chýba 1000 až 2000 riadiacich pracovníkov, aby dosiahol plný počet zamestnancov, povedal minister pre CNN.
Problémy v leteckej doprave by mohli mať negatívny vplyv na hospodársky rast USA, upozornil ekonomický poradca Bieleho domu Kevin Hassett.
„Obdobie okolo Dňa vďakyvzdania je jedným z najrušnejších období roka pre ekonomiku. Ak ľudia v tom momente necestujú, potom by sme sa naozaj mohli očakávať negatívny 4. štvrťrok,“ povedal v relácii CBS „Face the Nation“.
