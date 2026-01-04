< sekcia Ekonomika
Meškanie vlakov v Nemecku sa v minulom roku zhoršilo
Hlavnými dôvodmi meškania vlakov v Nemecku sú mnohé staveniská na železničných tratiach, ktoré je potrebné renovovať, a preťažené železničné uzly.
Autor TASR
Berlín 4. januára (TASR) - Meškanie železničnej dopravy v Nemecku sa vlani ešte viac zhoršilo, pričom len 60,1 % diaľkových vlakov prišlo do cieľovej stanice načas. Uviedol to nedeľník Bild am Sonntag. V roku 2024 prišlo načas 62,5 % vlakov nemeckého prepravcu Deutsche Bahn. V roku 2015 prichádzalo presne 74,4 % jeho vlakov. Deutsche Bahn považuje vlak za oneskorený, ak mešká najmenej šesť minút. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Hlavnými dôvodmi meškania vlakov v Nemecku sú mnohé staveniská na železničných tratiach, ktoré je potrebné renovovať, a preťažené železničné uzly. Šéfka Deutsche Bahn Evelyn Pallaová, ktorá sa funkcie ujala v minulom roku, sa zaviazala, že aspoň 60 % diaľkových vlakov bude premávať načas a chce splniť vládny cieľ, podľa ktorého sa presnosť vlakov do konca roka 2029 zlepší na aspoň 70 %.
V záujme vyriešenia problémov Deutsche Bahn nová šéfka plánuje reorganizovať štátnu firmu a preniesť väčšiu zodpovednosť na regionálnych manažérov. Zároveň sa chystá výrazne zoštíhliť riadiace štruktúry spoločnosti v jej berlínskom sídle.
Počas ostatných vianočných sviatkov prepravili diaľkové vlaky spoločnosti Deutsche Bahn približne päť miliónov cestujúcich. Firma uviedla, že 24., 25. a 26. decembra bola presnosť vlakov ICE a Intercity viac ako 75 %. Väčšina stavebných prác bola počas sviatkov pozastavená, čím sa dochvíľnosť zlepšila, uviedol prepravca Deutsche Bahn.
Hlavnými dôvodmi meškania vlakov v Nemecku sú mnohé staveniská na železničných tratiach, ktoré je potrebné renovovať, a preťažené železničné uzly. Šéfka Deutsche Bahn Evelyn Pallaová, ktorá sa funkcie ujala v minulom roku, sa zaviazala, že aspoň 60 % diaľkových vlakov bude premávať načas a chce splniť vládny cieľ, podľa ktorého sa presnosť vlakov do konca roka 2029 zlepší na aspoň 70 %.
V záujme vyriešenia problémov Deutsche Bahn nová šéfka plánuje reorganizovať štátnu firmu a preniesť väčšiu zodpovednosť na regionálnych manažérov. Zároveň sa chystá výrazne zoštíhliť riadiace štruktúry spoločnosti v jej berlínskom sídle.
Počas ostatných vianočných sviatkov prepravili diaľkové vlaky spoločnosti Deutsche Bahn približne päť miliónov cestujúcich. Firma uviedla, že 24., 25. a 26. decembra bola presnosť vlakov ICE a Intercity viac ako 75 %. Väčšina stavebných prác bola počas sviatkov pozastavená, čím sa dochvíľnosť zlepšila, uviedol prepravca Deutsche Bahn.