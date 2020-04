Messer Tatragas sa pripravuje na zvýšenú spotrebu kyslíka

Prečerpávanie kyslíky schladený na – 186 °C do veľkokapacitných zásobníkov Foto: Messer Tatragas

Bratislava 24. apríla (OTS) - Pre pacientov s respiračnými problémami, spôsobenými aj ochorením COVID -19, je medicinálny kyslík životne dôležitý.Keďže v čase koronakrízy počet pacientov s dýchacími problémami enormne narastá, treba byť pripravený. Štátny ústav pre kontrolu liečiv, ako orgán dozoru nad bezpečnosťou liekov, preto na základe podnetu spoločnosti Messer Tatragas rozhodol, že v dobe krízy môže spoločnosť Messer plniť medicinálny kyslík (Medox) aj do oceľových fliaš, ktoré boli pôvodne určené len pre technický kyslík. Hoci oba plyny (technický a medicinálny kyslík) sú vysokočisté a v princípe tam nie je rozdiel, medicinálny kyslík je definovaný ako liek kvôli presne stanoveným procesom výroby a najmä kontroly, ktoré garantujú bezpečnosť produktu. Aj v rámci náhradného plnenia je potrebné dodržať všetky procesy zaručujúce bezpečnosť lieku.Plnenie technických fliaš medicinálnym kyslíkom bude preto prevádzkované výhradne na výrobných miestach, pre ktoré má Messer platné povolenie na výrobu liekov - medicinálnych plynov. Naplnené fľaše v náhradnom obale musia byť výrazne označené, aby sa predišlo nelegálnym pokusom o falšovanie.So stúpajúcim počtom nakazených ľudí, ktorých život závisí na pľúcnej ventilácii, sa rýchlo zvyšuje aj spotreba medicinálneho kyslíka. Slovenska sa to zatiaľ ani zďaleka netýka, no mnoho nemocníc vo viacerých krajinách sveta už čelí nedostatku tohto plynu. „“ upozorňuje konateľ spoločnosti Messer TatragasMesser Tatragas vyzýva svojich zákazníkov na vrátenie prázdnych oceľových fliaš pre technický kyslík.vysvetľuje. Vrátené fľaše spoločnosť vyzdvihne, skontroluje, prispôsobí ich na použitie v zdravotníctve a v prípade potreby do nich bude vo svojich plniarňach plniť medicinálny kyslík vhodný pre liečbu respiračných chorôb.Spoločnosť Messer vyrába medicinálny kyslík pre Slovensko v rakúskej dedinke Gumpoldskirchen nízoteplotnou frakčnou kryogénnou destiláciou skvapalneného vzduchu. Kyslík v tekutej forme sa vyrába skvapalnením vzduchu pri nízkych teplotách okolo - 194 oC, kedy v podchladenom vzduchu skondenzuje na svetlomodrú kvapalinu.Technický kyslík sa využíva aj na autogénne zváranie a rezanie kovov. Najväčšie množstvo kyslíka sa spotrebuje v kyslíkových konvertoroch pri výrobe ocele a v ďalších vysokoteplotných procesoch, kde zlepšuje kvalitu horenia paliva a zároveň zvýšením účinnosti palivo aj šetrí.Medicinálny kyslík sa plní do fliaš - tlakových nádob určených na prepravu a skladovanie medicinálneho kyslíka, z ktorých sa môže priamo alebo cez zvlhčovač dávkovať pacientovi. Väčšie nemocnice majú inštalovaný zásobník na kvapalný kyslík. Kvapalný kyslík sa najprv odparí v odparovači, pripomínajúci hliníkový radiátor a následne sa potrubím v plynnej forme privedie na miesta použitia (operačné sály, jednotky intenzívnej starostlivosti, či nemocničné izby a ambulancie).Počas bežného roka spoločnosť Messer pre svojich klientov vyskladní 15 miliónov kilogramov technického a tri milióny kilogramov medicinálneho kyslíka.“ uzatvára konateľ spoločnosti